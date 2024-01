Simone Pafundi, il 17enne super talento della Nazionale italiana U-19

Il 17enne Simone Pafundi è passato dall'Udinese al Losanna-Sport, in prestito per un anno, con clausola di opzione di acquisto di 15 milioni di euro.

Dopo Wilfried Gnonto, giunto a Zurigo nel 2020 e oggi al Leeds United, e Mattia Zanotti, arrivato a San Gallo nel corso della scorsa estate, ecco che il massimo campionato svizzero di calcio si arricchisce di un nuovo super talento proveniente dalla vicina Italia.

Si tratta di Simone Pafundi, uno dei giovani più promettenti del calcio azzurro. Secondo «Transfermarkt.ch», il centrocampista 17enne ha un valore di mercato di otto milioni di euro.

Pafundi è sotto contratto con l'Udinese Calcio, ma il Losanna si è assicurato i servizi del promettente calciatore in prestito. Secondo l'esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, l'italiano si unirà ai vodesi con un accordo di un anno. Il club svizzero, inoltre, si è assicurato un'opzione di acquisto di 15 milioni di euro.

Pafundi è balzato agli onori della cronaca anche per la sua convocazione nella squadra italiana di Roberto Mancini a 16 anni, nel 2022. Ha debuttato come sostituto contro l'Albania nel novembre dello stesso anno.

Attualmente gioca con la selezione azzurra Under 19.

ll 17enne gioca per l'Udinese da quasi un decennio: è entrato nell'accademia della società friulana nel 2014, prima di esordire in prima squadra in occasione della vittoria per 4-0 sulla Salernitana, nell'ultima giornata del campionato 2021-22, a soli due mesi dal suo 16esimo compleanno.

Da allora, però, le occasioni di giocare in prima squadra con i bianconeri sono state poche, dieci in tutto. In questa stagione il ragazzo ha disputato solo 60 minuti di gioco in due presenze, una in Serie A e una in Coppa Italia.