I biglietti per la Coppa del Mondo possono essere rivenduti sulla piattaforma ufficiale della FIFA senza limiti di prezzo. Di recente alcuni tagliandi sono stati messi in vendita a cifre vicine ai 2 milioni di franchi.
Hai fretta? blue News riassume per te
- I biglietti per la Coppa del Mondo 2026 vengono rivenduti sulla piattaforma ufficiale della FIFA, talvolta a prezzi astronomici - fino a sfiorare i 2 milioni di dollari per la finale in programma a New York.
- Il prezzo originale dei quattro biglietti era di 8'860 dollari ciascuno.
- Il modello di rivendita segue le pratiche standard del mercato secondario per i grandi eventi sportivi nei Paesi ospitanti.
- La FIFA si è recentemente difesa con un comunicato, dopo le critiche suscitate dai prezzi ritenuti eccessivi.
Giovedì (ora locale), quattro biglietti per la finale al MetLife Stadium, alle porte di New York, sono stati messi in vendita sulla piattaforma ufficiale di rivendita della FIFA al prezzo di 2'299'998,85 dollari ciascuno, pari a circa 1,8 milioni di franchi per tagliando.
Il prezzo originale era di 8'860 dollari per biglietto. I posti erano stati inseriti con un prezzo base di 1'999'999 dollari, a cui si aggiunge una tassa FIFA del 15%, pari a 299'999,85 dollari.
I biglietti si trovano nella quartultima fila del settore 124, nella tribuna inferiore dietro la porta.
L'organo di governo mondiale consente ai possessori di biglietti di rivenderli sulla propria piattaforma senza limiti di prezzo. A causa del quadro legale locale, restrizioni sono previste soltanto per le partite in Messico.
Sia i venditori sia gli acquirenti devono inoltre versare una commissione del 15% alla FIFA. Ciò significa che, se i quattro biglietti venissero venduti al prezzo richiesto, l'organizzazione incasserebbe una somma considerevole.
Una pratica standard
Il modello del mercato secondario è in linea con le pratiche standard adottate per i grandi eventi sportivi nei Paesi ospitanti. La FIFA si è recentemente difesa con una dichiarazione, dopo le critiche suscitate dai prezzi ritenuti eccessivi.
A differenza delle piattaforme di rivendita di terze parti, orientate al profitto, l'organizzazione sottolinea che i ricavi vengono reinvestiti nello sviluppo globale del calcio attraverso le sue 211 associazioni affiliate.