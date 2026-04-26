  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Prezzi assurdi sul sito della FIFA Un biglietto per i Mondiali di calcio a quasi 2 milioni di franchi?

SDA

26.4.2026 - 13:36

La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà al MetLife Stadium il 19 luglio. (foto d'archivio)
La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà al MetLife Stadium il 19 luglio. (foto d'archivio)
Immagine: Keystone

I biglietti per la Coppa del Mondo possono essere rivenduti sulla piattaforma ufficiale della FIFA senza limiti di prezzo. Di recente alcuni tagliandi sono stati messi in vendita a cifre vicine ai 2 milioni di franchi.

Keystone-SDA

26.04.2026, 13:36

26.04.2026, 14:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I biglietti per la Coppa del Mondo 2026 vengono rivenduti sulla piattaforma ufficiale della FIFA, talvolta a prezzi astronomici - fino a sfiorare i 2 milioni di dollari per la finale in programma a New York.
  • Il prezzo originale dei quattro biglietti era di 8'860 dollari ciascuno.
  • Il modello di rivendita segue le pratiche standard del mercato secondario per i grandi eventi sportivi nei Paesi ospitanti.
  • La FIFA si è recentemente difesa con un comunicato, dopo le critiche suscitate dai prezzi ritenuti eccessivi.
Mostra di più

Giovedì (ora locale), quattro biglietti per la finale al MetLife Stadium, alle porte di New York, sono stati messi in vendita sulla piattaforma ufficiale di rivendita della FIFA al prezzo di 2'299'998,85 dollari ciascuno, pari a circa 1,8 milioni di franchi per tagliando.

Il prezzo originale era di 8'860 dollari per biglietto. I posti erano stati inseriti con un prezzo base di 1'999'999 dollari, a cui si aggiunge una tassa FIFA del 15%, pari a 299'999,85 dollari.

I biglietti si trovano nella quartultima fila del settore 124, nella tribuna inferiore dietro la porta.

Ecco perché. Molti tifosi accusano la FIFA di averli ingannati sui biglietti per i Mondiali 2026

Ecco perchéMolti tifosi accusano la FIFA di averli ingannati sui biglietti per i Mondiali 2026

L'organo di governo mondiale consente ai possessori di biglietti di rivenderli sulla propria piattaforma senza limiti di prezzo. A causa del quadro legale locale, restrizioni sono previste soltanto per le partite in Messico.

Sia i venditori sia gli acquirenti devono inoltre versare una commissione del 15% alla FIFA. Ciò significa che, se i quattro biglietti venissero venduti al prezzo richiesto, l'organizzazione incasserebbe una somma considerevole.

Una pratica standard

Il modello del mercato secondario è in linea con le pratiche standard adottate per i grandi eventi sportivi nei Paesi ospitanti. La FIFA si è recentemente difesa con una dichiarazione, dopo le critiche suscitate dai prezzi ritenuti eccessivi.

A differenza delle piattaforme di rivendita di terze parti, orientate al profitto, l'organizzazione sottolinea che i ricavi vengono reinvestiti nello sviluppo globale del calcio attraverso le sue 211 associazioni affiliate.

I più letti

Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Cadmio in tutti i fiocchi d'avena testati: la nostra colazione sana è in realtà un veleno?
«Ero a terra ubriaco, non riuscivo più ad alzarmi»: Tiziano Ferro racconta il suo momento più buio
Perde il controllo della moto e si ferisce in modo serio in Valle Verzasca
Causarono la morte di madre e figlia in un incidente, due ex talenti del calcio in prigione

I biglietti per i Mondiali

Posti a sedere per pochi. I prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026 esplodono, fino a toccare cifre folli

Posti a sedere per pochiI prezzi dei biglietti per i Mondiali 2026 esplodono, fino a toccare cifre folli

Mondiali 2026. Infantino difende i prezzi altissimi dei biglietti: «Il calcio non esisterebbe in 150 Paesi»

Mondiali 2026Infantino difende i prezzi altissimi dei biglietti: «Il calcio non esisterebbe in 150 Paesi»

Altre notizie

Calcio. Tre squadre hanno messo gli occhi su Mattia Zanotti

CalcioTre squadre hanno messo gli occhi su Mattia Zanotti

Super League. Alioski rovina la festa del Thun, Lugano ora secondo

Super LeagueAlioski rovina la festa del Thun, Lugano ora secondo

Italia. Il designatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi, indagato per frode sportiva, si autosospende

ItaliaIl designatore degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi, indagato per frode sportiva, si autosospende