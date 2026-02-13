Un brutto primo tempo, chiuso in svantaggio per 1-0, non ha comunque impedito al Lugano di venire a capo al Letzigrund del Grasshopper, poi battuto per 4-1 nel secondo turno di Super League.
Sotto a causa del tocco ravvicinato di Plange, i ticinesi hanno cambiato marcia nella ripresa, ribaltando la partita con merito grazie ai gol di Moncada, Pihlstroem e alla doppietta di Cimignani.
Per i primi due si tratta delle prime reti con la maglia bianconera.
Dopo aver superato il secondo turno di qualificazione di Conference League, il Lugano è così rimasto a punteggio pieno anche in campionato.