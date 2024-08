A partire dalla stagione 2024/25, gli avversari saranno assegnati tramite un software. imago

Gli avversari dell'YB in Champions League saranno determinati oggi, giovedì 29 agosto, e per la prima volta verrà utilizzando un software. Scopriamo le informazioni più importanti sulla nuova procedura di sorteggio.

blue Sport Linus Hämmerli

Come funziona il sorteggio della Champions League Il 29 agosto, a Monaco, verranno stabiliti gli abbinamenti per la neonata fase a gironi della Champions League. 36 club giocheranno otto partite contro otto avversari diversi.

Il sorteggio prevede 36 palline e un software.

Prima viene estratto a sorte un club, poi un programma determina le partite. Questa procedura viene poi ripetuta 36 volte.

Un sorteggio manuale avrebbe richiesto oltre 1000 palline e più di tre ore.

Per proteggere il sorteggio computerizzato dagli attacchi degli hacker, l'UEFA collabora con una società esterna che monitora tutti i processi. Mostra di più

In Champions League, ogni squadra giocherà almeno otto partite. Con il cambiamento del formato vengono inseriti due match in più rispetto al modus precedente con la fase a gironi. Ogni compagine affronterà otto avversari diversi. Con chi dovrà vedersela lo Young Boys sarà annunciato questa sera, a partire dalle 18.

In termini di squadre e partite, la Champions sarà un po' più grande. In totale in programma si sono 189 partite, rispetto alle 125 dell'anno scorso. La competizione vedrà scendere in campo 36 squadre contro le 32 delle scorse edizioni.

La procedura precedente avrebbe richiesto oltre 1'000 palline

Con il nuovo formato cambierà anche il sorteggio. Da quest'anno verrà effettuato con l'aiuto di un super computer.

Secondo l'UEFA, il vecchio formato - con l'estrazione cerimoniale delle palline - avrebbe portato a un «sorteggio insopportabilmente lungo». Un'estrazione manuale avrebbe infatti richiesto più di 1'000 palline e oltre tre ore di tempo.

Come funziona la nuova modalità Champions League 36 squadre fanno parte del nuovo formato della Champions League.

In una cosiddetta fase campionato, composta da otto partite per squadra, tutti i 36 club fanno parte della stessa classifica.

Le otto partite della fase campionato vengono giocate contro avversari diversi. Le compagini vengono divise preventivamente in quattro fasce, ognuna dovrà affrontare due avversarie per fascia.

Al termine della fase campionato le migliori otto squadre passano direttamente agli ottavi di finale.

I posti rimanenti per gli ottavi di finale vengono assegnati in spareggi a eliminazione diretta. Le compagini classificate tra il 9° e il 16° posto affronteranno quelle classificate tra il 17° e il 24° rango, con due partite, un'andata e un ritorno, che decideranno chi avanza.

I perdenti degli spareggi a eliminazione diretta e i club classificati dal 25° al 36° posto sono eliminati dalla Champions League. Non è previsto alcun biglietto di consolazione per l'Europa o Conference League.

Dagli ottavi di finale in poi, si utilizza il formato classico. Le migliori squadre si affronteranno in duelli di andata e ritorno fino alle semifinali. Il vincitore sarà incoronato al termine di una finale secca. Mostra di più

Grazie a un software, il sorteggio del 29 agosto dovrebbe essere rapido come un lampo. O almeno dovrebbe richiedere meno di tre ore.

Anche se la tecnologia determinerà le partite, si useranno ancora 36 palline. Ogni squadra viene sorteggiata individualmente da una mano umana, poi il computer calcola gli otto avversari e indica quando giocheranno in casa e quando in trasferta.

Un'azienda esterna monitora tutti i processi a causa di possibili attacchi hacker

Tuttavia, la nuova procedura solleva delle domande. Come fa l'UEFA a garantire un sorteggio equo e privo di manipolazioni? La federazione calcistica collabora con un revisore esterno, Ernst & Young. La società controlla tutti i processi, in particolare la casualità e la conformità delle regole del sorteggio. Inoltre, monitorerà i sorteggi manuali e digitali in loco.

Le domande e le risposte più importanti sul sorteggio della Champions League

Quando si svolge?

Il sorteggio per la fase a gironi si svolgerà il 29 agosto 2024 a Monaco.

Dove sarà trasmesso?

blue Zoom trasmetterà il sorteggio in lingua francese in chiaro a partire dalle 18:00.

Quali sono le novità della Champions League?

Non ci sono più i gironi, ma un campionato con 36 squadre, ognuna delle quali disputerà otto partite del turno preliminare. Le prime otto compagini in classifica si qualificano direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal nono al 24esimo posto si sfideranno negli spareggi per ottenere gli ultimi biglietti per gli ottavi di finale.

Ci sono sorteggi prima della fase a eliminazione diretta?

Il sorteggio per i playoff prima della fase a eliminazione diretta si terrà il 31 gennaio 2025. Il 21 febbraio 2025 ci sarà il sorteggio finale, in cui verrà stilato il proseguimento del torneo a partire dagli ottavi di finale.

Come sono fatti i sorteggi?

I sorteggi della Champions League Prima fascia: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Liverpool FC, Inter, Borussia Dortmund, RB Lipsia, Barcellona

Seconda fascia: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar Donetsk, Milan

Terza fascia: Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV Eindhoven, Celtic Glasgow, Salisburgo, BSC Young Boys , Dinamo Zagabria, Lille OSC, Stella Rossa Belgrado

Quarta fascia: Stoccarda, Monaco, Aston Villa, Bologna, Girona, Sturm Graz, Stade Brest, Sparta Praga, Slovan Bratislava Mostra di più

Chi sono i potenziali avversari dell'YB?

L'YB è l'unica squadra svizzera presente nella competizione e sarà sorteggiata dalla terza fascia. Ogni squadra giocherà contro due team di ogni fascia. Di conseguenza, sono diverse le squadre temibili e prestigiose con le quali i gialloneri potrebbero dover affrontare, come ad esempio Manchester City, Real Madrid, Leverkusen, Arsenal, Sporting, Eindhoven, Stoccarda, Monaco.