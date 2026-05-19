Lo stadio in cui gioca la squadra potrebbe contenere tutti gli abitanti del paese. Keystone

Il miracolo calcistico è compiuto: l’Elversberg corona una stagione straordinaria con la promozione in Bundesliga. Una favola, certo, ma non del tutto inattesa.

Jan Arnet dpa

Hai fretta? blue News riassume per te L’Elversberg ha conquistato per la prima volta nella sua storia la promozione in Bundesliga, completando in pochi anni una scalata sorprendente dalla quarta alla prima divisione.

Il successo del piccolo club del Saarland, proveniente da una frazione di circa 7500 abitanti, è legato anche alla famiglia Holzer e a una gestione oculata, capace di costruire una squadra competitiva nonostante mezzi limitati.

Dietro la favola sportiva ci sono anche storie curiose, dal legame indiretto con il Bayern Monaco alla team manager Selina Wagner, ex calciatrice del Wolfsburg e in passato protagonista di un servizio per Playboy. Mostra di più

La Sportvereinigung Elversberg - o SVE, come viene chiamato in Germania - ha completato la sua storica scalata alla Bundesliga.

La formazione del Saarland ha battuto 3-0 in casa il già retrocesso SC Preussen Münster nell’ultima giornata di 2. Bundesliga, assicurandosi per la prima volta nella sua storia l’accesso al massimo campionato tedesco.

Appena quattro anni dopo l’ultima partita disputata in Regionalliga - la quarta divisione del calcio tedesco - il club corona così la sua incredibile ascesa e diventa la 59esima società nella storia della Bundesliga.

Domenica allo stadio c'erano 9'307 spettatori, ovvero più della popolazione della stessa Elvers berg, una frazione del comune di Spiesen-Elversberg, che conta circa 7500 abitanti.

Per rendersi conto delle dimensioni del villaggio, basta pensare che non ha neanche una stazione ferroviaria.

Lo sponsor del Bayern Monaco

Dietro il sorprendente successo della squadra c’è, come spesso accade in questo tipo di favole calcistiche, un mecenate: Frank Holzer.

Oggi 73enne, in passato è stato calciatore professionista e ha poi lavorato nell’industria farmaceutica. Dopo gli studi, ha assunto la guida dell’azienda Ursapharm.

Una curiosità: il prodotto oftalmico Hylo, appartenente a Ursapharm, è tra gli sponsor del Bayern Monaco, futuro avversario dell’Elversberg in Bundesliga.

«Già la seconda divisione è troppo grande»

Sedici anni fa Dominik Holzer, figlio di Frank, è subentrato al padre alla presidenza della SV Elversberg. Aveva appena 28 anni. Da allora il padre ricopre il ruolo di presidente del Consiglio di vigilanza.

«Un giorno io e mio padre ci siamo seduti davanti a una birra e ci siamo chiesti se, con una pianificazione seria e ragionevole, fosse possibile trasformare l'SVE in una squadra da seconda divisione», aveva raccontato il 44enne al quotidiano «Bild».

Il presidente del consiglio di vigilanza Frank Holzer (che indossa un berretto nero con scritte rosse) e il presidente Dominik Holzer (secondo da destra) hanno trasformato l'Elversberg in un club di Bundesliga. imago

All’epoca il club militava ancora in quarta divisione, giocando davanti a non più di 400 spettatori.

Nel 2023 è arrivata la promozione in 2. Bundesliga. «Per noi già la seconda divisione è troppo grande», aveva scherzato l’allenatore Vincent Wagner qualche settimana fa, quando la promozione iniziava ad avvicinarsi.

Ora, invece, l’Elversberg sale davvero in Bundesliga.

Una favola annunciata, eppure sensazionale

Già un anno fa la Bundesliga era stata a un passo. Nello spareggio promozione, l’Elversberg aveva affrontato l’Heidenheim, portandosi addirittura sul 2-0 nella partita d’andata in trasferta, prima di farsi rimontare.

Al ritorno il punteggio è rimasto a lungo sull’1-1, fino al gol del 2-1 segnato dall’Heidenheim nei minuti di recupero.

Il sogno promozione era svanito, e in squadra è iniziata una profonda rivoluzione. Non è partito solo l’allenatore Horst Steffen: anche diversi giocatori chiave hanno lasciato il club.

In pochi credevano che l’Elversberg potesse stupire di nuovo. E invece i dirigenti sono riusciti ancora una volta a costruire una squadra competitiva.

Uno dei giocatori di spicco dell'Elversberg: il nuovo acquisto Bambasé Conté. Keystone

Negli ultimi anni il club ha dimostrato più volte di avere un fiuto particolare sul mercato. Da Elversberg sono passati, tra gli altri, Nick Woltemade, oggi al Newcastle United, e Paul Wanner, trasferitosi lo scorso anno dal Bayern Monaco al PSV Eindhoven.

La team manager posò per Playboy

Anche dietro le quinte, il piccolo club ha alcune figure particolari. Secondo la Bild, il medico della squadra, il dottor Frank Krämer, è stato campione del Saarland nel lancio del peso.

Invece la team manager Selina Wagner, da calciatrice, ha vinto la Champions League con il Wolfsburg. E nel 2011, prima del Mondiale femminile organizzato in Germania, posò per Playboy.

Selina Wagner (a sinistra) posa con altre giocatrici della nazionale tedesca su Playboy nel 2011. altezeitschriften.de

L’allenatore Vincent Wagner, la scorsa estate, ha preso in mano per la prima volta una squadra professionistica. Più esperienza di lui ce l’ha il vice Mike Frantz, che in carriera ha disputato 228 partite in Bundesliga con Friburgo e Norimberga.

La Ursapharm-Arena, che oggi può accogliere 10’000 spettatori, assomiglia ancora a un grande cantiere.

I lavori per portare la capienza ai 15’000 posti richiesti dalla Bundesliga proseguono. Dovrebbero concludersi al più tardi nella primavera del 2027, quasi 14 anni dopo l’inizio della ristrutturazione a tappe, avviata nel 2013.

A quel punto lo stadio potrà ospitare il doppio degli abitanti della frazione di Elversberg.