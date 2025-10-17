  1. Clienti privati
Ecco come Ex giocatore del Manchester negozia il suo nuovo contratto con ChatGPT

ai-scrape

17.10.2025 - 08:14

Cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, Demetri Mitchell ha esordito nel 2017 in Premier League con la maglia dei Red Devils (foto d'archivio). 
KEYSTONE

Demetri Mitchell, ex calciatore del Manchester United, ha utilizzato l'intelligenza artificiale per negoziare il suo contratto con il Leyton Orient.

Antonio Fontana

17.10.2025, 08:17

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Demetri Mitchell, calciatore ex Manchester United, ha usato ChatGPT per negoziare il suo trasferimento al Leyton Orient.
  • Fornendogli i dati delle sue prestazioni, e la descrizione della situazione familiare, ha provato a ottenere il contratto più vantaggioso possibile.
  • Ha evitato così di doversi affidare a un agente, risparmiando una parte importante del suo stipendio.
Mostra di più

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche il mondo del calcio, e questo non solo in ambiti dov'è facile immaginare il suo impiego, come ad esempio la raccolta di dati e statistiche.

Una storia sorprendente arriva infatti dall'Inghilterra, dove Demetri Mitchell, un trequartista britannico nato nel 1997 e con un passato nel Manchester United, ha preferito sfruttare l'IA piuttosto che ingaggiare un agente per curare i suoi interessi. Il calciatore ha condiviso la sua esperienza nel podcast «From my left».

Qual è lo stipendio giusto? Risponde ChatGPT

Come riportato dal «Corriere dello Sport», Mitchell ha raccontato di essersi affidato a ChatGpt per negoziare il suo contratto con il Leyton Orient, una squadra londinese che gioca in League One, la terza divisione inglese.

«Il club mi ha fatto un'offerta e ho chiesto a ChatGpt come negoziare e cosa dire», ha spiegato Mitchell.

E ha aggiunto: «Ho scritto: «Questi sono i miei risultati della scorsa stagione. Dovrò trasferirmi a Londra, quanto mi costerà vivere lì? Mia moglie e mio figlio verranno con me. Senza un agente, sono riuscito a ottenere una commissione per la firma del contratto».

Una gioia per il portafogli

Mitchell ha lodato ChatGpt, definendolo «il miglior agente che abbia mai avuto nella mia carriera».

«Le commissioni per chi cura i tuoi interessi sono del 5%, mentre ChatGpt mi costa solo 15 sterline al mese. Gli stipendi dei giocatori non d'élite sono molto diversi da quelli che si immaginano».

Per la cronaca, Mitchell ha firmato un contratto con il Leyton Orient valido fino al 30 giugno 2027.

