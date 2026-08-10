Hai fretta? blue News riassume per te Michel Aebischer è vicino al trasferimento dal Pisa all’Union Berlino per una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro.

Secondo «Blick», il giocatore avrebbe già trovato un accordo con il club tedesco, e avrebbe rifiutato altre offerte per scegliere Berlino.

All’Union ritroverebbe il connazionale Mauro Lustrinelli, che già aveva incrociato ai tempi delle Nazionali giovanili.

Michel Aebischer potrebbe lasciare l’Italia e ripartire dalla Bundesliga. Il centrocampista della Nazionale svizzera è infatti finito nel mirino dell’Union Berlino, che starebbe accelerando per portarlo nella capitale tedesca.

Secondo quanto riportato dal «Blick», il 29enne avrebbe già raggiunto un’intesa con l’Union per il trasferimento. L’operazione potrebbe costare al club berlinese una cifra compresa tra i 3 e i 4 milioni di euro.

Il quotidiano tedesco «Bild» aggiunge un ulteriore dettaglio: stando alle sue informazioni, il classe 1997 avrebbe rifiutato le avances di diversi altri club della Bundesliga - tra cui Mainz e Colonia - e di alcune società italiane per puntare sull’Union.

A Berlino lo svizzero dovrebbe prendere in mano una zona del campo che l’Union considera ancora da sistemare, trovando verosimilmente parecchio spazio.

Ritroverebbe Lustrinelli

Per Aebischer sarebbe anche l’occasione di lavorare con un connazionale. Sulla panchina dell’Union siede infatti Mauro Lustrinelli, arrivato a Berlino dopo il sorprendente titolo conquistato con il Thun.

I due si erano già incrociati, durante un paio di raduni in Nazionale, ai tempi in cui il ticinese allenava l’Under 21.

Qualora l’operazione andasse in porto, Aebischer diventerebbe inoltre, secondo la «Bild», il secondo acquisto sul quale Lustrinelli avrebbe inciso direttamente dopo l'arrivo di Emmanuel Latte Lath, ex attaccante del San Gallo, cresciuto nelle giovanili della Juventus.

Riscattato dal Pisa, ma già in partenza

Il centrocampista è arrivato in Italia nel gennaio 2022, quando ha lasciato lo Young Boys per il Bologna.

Nell’estate 2025 si è poi in prestito al Pisa. L’accordo prevedeva l’obbligo di di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze: Aebischer è arrivato alle 25 gare previste, facendo scattare il trasferimento definitivo nonostante la retrocessione del club toscano in Serie B.

Aebischer non ha però intenzione di restare nel campionato cadetto, e per questo è con le valigie già in mano. Resta da formalizzare un trasferimento che potrebbe aprire al centrocampista un nuovo capitolo della carriera dopo quattro anni e mezzo trascorsi nel calcio italiano.