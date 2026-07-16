Calcio
Un giocatore della Svizzera passa in Premier League per 20 milioni. Ecco di chi si tratta
Aurèle Amenda giocherà nel massimo campionato inglese.
Imago
Dopo due stagioni all'Eintracht Francoforte, Aurèle Amenda ha scelto di trasferirsi con un contratto a lungo termine al Coventry City, club neopromosso in Premier League, che lo ha acquistato per circa 20 milioni di euro.
Il difensore elvetico, convocato per il Mondiale nordamericano ma mai sceso in campo, può vantare sette presenze con la Nati e ben 42 con la squadra tedesca.