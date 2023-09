Uno spaccato del Letzigrund prima della sfida di Conference League tra Lugano e Bodo/Glimt. X

Il Letzigrund versa in pessime condizioni, come si è notato in occasione della gara di Conference League del Lugano e durante quella di sabato, tra Grasshoppers e San Gallo. Secondo lo Zurigo, il derby di martedì potrebbe essere in forse a causa delle condizioni del manto erboso.

Il Lugano ha giocato giovedì a Zurigo contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Il campo era in pessime condizioni.

Le stesse trovate da GC e San Gallo, due giorni dopo, in occasione della sfida di Super League.

Molte le critiche per uno stadio e una città che dovrebbe avere una struttura interamente dedicata al calcio... mentre invece così non è. Mostra di più

La Svizzera è uno dei Paesi più ricchi al mondo, dove il benessere è evidente. Zurigo, figura da anni nella top 5 delle città più vivibili al mondo, oltre che tra le più care. Agli svizzeri piace il calcio, la Nazionale da anni si qualifica per le fasi finali di Europei e Mondiali. YB e Basilea, da più di due decenni, giocano regolarmente in Champions League.

Nonostante ciò, giovedì sera, l'immagine del calcio svizzero diffusa in Europa, in occasione della gara di Conference League tra Lugano e Bodo/Glimt, è stata alquanto offuscata.

I bianconeri, che hanno affittato il Letzigrund di Zurigo in quanto il Cornaredo non corrisponde ai criteri per disputare le gare europee, si sono trovati a giocare su un terreno di gioco davvero in pessime condizioni. Buche, chiazze senza erba, che la pioggia caduta piovosa non ha fatto altro che accentuare.

Uno spettacolo indegno, per chi ha affittato lo stadio e per il calcio svizzero.

Se il Lugano non ha espresso pubblicamente la propria opinione a riguardo, ci ha pensato il coach dei norvegesi, infuriato: «Il campo è un disastro. Non è possibile giocare a calcio su un campo completamente distrutto», ha detto Kjetil Knutsen a fine partita.

Due giorni dopo si è sentita anche la voce del Grasshoppers, una delle due squadre della città che fanno capo al Letzigrund.

Sabato, dopo la partita di Super League tra Grasshopper Club e San Gallo (1-1), tutti i partecipanti hanno parlato di condizioni miserevoli del terreno di gioco, «come se uno sciame di locuste lo avesse rosicchiato», ha ironizzato il «Blick».

«È un peccato. È solo settembre e il campo è già così», ha dichiarato a blue Sport Bruno Berner, allenatore del GC. Anche l'esperto di blue Sport, Rolf Fringer, trova «fastidioso che non ci sia uno stadio di calcio a Zurigo, e che nella stessa struttura si tengano concerti. Questo porta al fatto che il campo è pessimo».

Le attenuanti

Infatti, nel corso dell'estate, sono diverse le grandi manifestazioni che affollano il Letzigrund.

Il concerto dei Coldplay, al quale ha partecipato anche Roger Federer, e quello del Boss, all'anagrafe Bruce Springsteen.

Ma anche la Diamond League di atletica, che come da tradizione, sfrutta l'impianto di Zurigo per la sua tappa svizzera.

Derby in forse?

È lo Zurigo invece a lanciare l'allarme in previsione del derby cittadino di Super League, in programma martedì alle 20:30.

«Se le attuali condizioni del campo del Letzigrund permetteranno di disputare una partita di calcio regolare dovrà essere deciso dalla Swiss Football League e dagli arbitri», ha scritto il club tigurino in un comunicato ufficiale.