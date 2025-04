Nelle due sfide incrociate di questa stagione Inter e Napoli non sono riuscite a superarsi. KEYSTONE

La vittoria del Bologna contro l'Inter, domenica, nei minuti di recupero, ha aperto la possibilità di uno spareggio per determinare il vincitore della Serie A. Nella storia del campionato italiano è successo una volta sola.

Igor Sertori

Era il 7 giugno 1964, quando allo stadio Olimpico di Roma il Bologna batté l'Inter per 2-0 e vinse, dopo 23 anni, lo scudetto.

Il giocatori del Bologna festeggiano lo scudetto a Roma il 7 giugno 1964, dopo aver battuto l'Inter per 2 a 0 nello spareggio unico. IMAGO/TopFoto

Per la prima e unica volta nella storia del campionato italiano di serie A a girone unico, lo scudetto fu quindi assegnato con uno spareggio. Questo perché le due formazioni terminarono il campionato a pari punti.

61 anni dopo...

La vittoria del Bologna domenica 20 aprile, nei minuti di recupero, contro l'Inter ha aperto la possibilità di un altro spareggio per decidere il vincitore della Serie A di questa stagione.

«Il nostro campionato non finisce qui», ha dichiarato l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta.

E ha ragione: la sua Inter, attualmente in testa, e il Napoli, secondo in classifica, sono separati solo dalla differenza reti e hanno ancora cinque partite da giocare per contendersi lo scudetto.

Tuttavia, se al termine delle 38 partite le due squadre saranno ancora in parità, potrebbe essere necessario un sesto incontro.

Regola reintrodotta nel 2022

La Serie A ha reintrodotto nel 2022 una regola che prevede che, se due squadre in lotta per il titolo o per la retrocessione finiscono a pari punti, devono affrontarsi in un play-off.

La differenza reti avrà comunque un ruolo: la squadra con il miglior punteggio avrà il diritto di ospitare l'incontro unico.

Se il play-off terminasse in parità dopo 90 minuti – e entrambe le partite tra Inter e Napoli in questa stagione sono finite in questo modo – si procederà direttamente ai rigori.

L'Inter ha passato gran parte della stagione a inseguire il Napoli, raggiungendo finalmente la vetta della Serie A il 22 febbraio. Una vittoria contro il Genoa, seguita dalla sconfitta del Napoli a Como, ha aperto un divario di tre punti per i campioni in carica.

Il pareggio nello scontro diretto del 1° marzo ha permesso alla squadra di Inzaghi di mantenere il vantaggio. Il sottile margine è stato annullato nell'ultimo fine settimana quando McTominay ha regalato al Napoli la vittoria sul Monza, mentre l'Inter ha subito un gol al 94° minuto perdendo contro il Bologna ridotto in dieci uomini.

Napoli e Inter, dominatori degli ultimi tre campionati

Dalla reintroduzione della possibilità di un play-off sono stati assegnati due titoli: il primo comodamente vinto dal Napoli con 16 punti di vantaggio sulla secondo, il secondo, al termine della scorsa stagione che ha visto l'Inter primeggiare con un margine di 19 punti sui cugini rossoneri.

L'Inter festeggia il suo 20esimo scudetto al termine della stagione 2023-2024. KEYSTONE

Il Bologna è tornato così nella storia dell'Inter, dopo quel 1964, quando felsinei e nerazzurri terminarono il campionato con 54 punti a testa (venivano allora assegnati due punti per una vittoria). Allo Stadio Olimpico di Roma vinsero gli emiliani.

Ma non siamo ancora arrivati allo spareggio, anche se il cammino delle due capolista è pressoché identico: in 33 partite di questa stagione entrambe hanno totalizzato 21 vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte.

Le ultime sfide dell'Inter

Inter : Roma – 26 aprile

Inter : Verona – 3 maggio

Torino : Inter – 11 maggio

Inter : Lazio – 18 maggio

Como : Inter - 25 maggio

Così il Napoli

Napoli : Torino – 27 aprile

Lecce : Napoli – 3 maggio

Napoli : Genoa – 11 maggio

Parma : Napoli – 18 maggio

Napoli : Cagliari – 25 maggio

Il 3 giugno 1964

La storia del calcio racconta pure che il trionfo del Bologna in quel lontano 1964 fu offuscato dalla scomparsa del patron della società Renato Dall'Ara, avvenuto quattro giorni prima della vittoriosa finale.

Helmut Haller del Bologna ricorda in silenzio il presidente Dall'Ara, scomparso tre giorni prima di quello spareggio giocato a Roma il 6 giugno 1964 e vinto dai rossoblu per 2 a 0. KEYSTONE

Il «presidentissimo», da trent'anni alla guida del Bologna, fu colpito da un infarto nella sede della Lega calcio, durante un incontro con il presidente dell'Inter.

Il redattore ha scritto parti di questo articolo con l'aiuto dell'AI.