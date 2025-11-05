  1. Clienti privati
Champions League Un record sorprendente: a 15 anni sfida i giganti d'Europa del calcio!

Arthur Rappaz

5.11.2025

A soli 15 anni, il centrocampista dell'Arsenal Max Dowman, entrato come sostituto al 73esimo minuto contro lo Slavia Praga, è diventato martedì il più giovane giocatore di sempre a giocare una partita di Champions League.

Agence France-Presse

05.11.2025, 14:17

Nato nel 2009, Max Dowman, entrato per i Gunners sulla fascia destra con il punteggio di 3-0 a favore del club inglese, festeggerà il suo 16esimo compleanno il 31 dicembre.

Champions League. La Juve si prende un punto grazie a Vlahovic, il Bayern stende il PSG, perde anche il Real

Champions LeagueLa Juve si prende un punto grazie a Vlahovic, il Bayern stende il PSG, perde anche il Real

Batte quindi il record stabilito dall'attaccante tedesco Youssoufa Moukoko, che nel 2020 aveva giocato in una partita del Borussia Dortmund contro lo Zenit San Pietroburgo all'età di 16 anni e 18 giorni.

In agosto, Dowman è diventato il secondo giocatore più giovane di tutti i tempi a scendere in campo in una partita di Premier League, a 15 anni e 234 giorni, quando l'Arsenal ha battuto il Leeds per 5-0.

Il record è ancora detenuto da un compagno di squadra di Dowman, Ethan Nwaneri, che ha debuttato nella massima lega inglese nel 2022 all'età di 15 anni e 181 giorni.

Slavia Praga – Arsenal 0:3

Slavia Praga – Arsenal 0:3

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

