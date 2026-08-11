Super-ricchi all'arrembaggio Un vero peso massimo sta per investire nel mondo del calcio, ecco di chi si tratta

Lo riportano i media statunitensi: forse già questa settimana potrebbe essere reso noto un accordo tra il Liverpool e il consorzio guidato da Amit Bhatia, di cui fanno parte Jeff Bezos e il cofondatore di Facebook Eduardo Saverin.