Super-ricchi all'arrembaggio
Un vero peso massimo sta per investire nel mondo del calcio, ecco di chi si tratta
EPA
Lo riportano i media statunitensi: forse già questa settimana potrebbe essere reso noto un accordo tra il Liverpool e il consorzio guidato da Amit Bhatia, di cui fanno parte Jeff Bezos e il cofondatore di Facebook Eduardo Saverin.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Secondo «Sky News», il fondatore di Amazon sarebbe pronto a entrare nel gruppo di investitori che acquisirà una partecipazione nel club controllato dal Fenway Sports Group.
- Oltre a Jeff Bezos, nell’operazione figurano anche Eduardo Saverin, cofondatore di Facebook, e Amit Bhatia, genero del magnate dell’acciaio Lakshmi Mittal.
- Se confermata, l’intesa porterebbe nel mondo dei Reds alcuni dei patrimoni più importanti del pianeta.
- Il club di Anfield vale oggi circa 6,2 miliardi di dollari e occupa il quarto posto nella classifica dei club calcistici più ricchi, dietro Real Madrid, Barcellona e Manchester United.
- Dal Como al Venezia fino al Lugano, l’ingresso di investitori miliardari nei club conferma quanto il calcio sia ormai considerato una vera e propria asset class dai grandi patrimoni internazionali.
Secondo «Sky News», il Fenway Sports Group (FSG), azionista di controllo del club di Anfield dal 2010, si appresta a rendere nota una transazione già questa settimana.
L'accordo prevede che Jeff Bezos entri a far parte di un gruppo di investitori insieme a Eduardo Saverin, uno dei cofondatori di Facebook.
Il consorzio è guidato da Amit Bhatia (con un patrimonio dichiarato di 23 miliardi di dollari), genero del miliardario dell'acciaio Lakshmi Mittal e fino a poco tempo fa azionista del Queens Park Rangers, squadra della Championship.
Una fonte, sempre citata da «Sky News», ha indicato che l'annuncio è previsto nei prossimi giorni, pur precisando che potrebbe slittare alla prossima settimana.
Sempre più pesi massimi nel calcio
Un altro segnale inequivocabile di come i grandi potenti uomini miliardari continuino a investire nel calcio. Nel caso di Bezos si tratterebbe di un vero peso massimo.
Se l'operazione andasse a buon fine, tre tra le persone più ricche al mondo diventerebbero comproprietari dei Reds, una delle squadre di maggior successo nella storia del calcio inglese.
Il solo patron di Amazon, tra gli altri, possiede un patrimonio stimato da Forbes in oltre 280 miliardi di dollari, mentre il patrimonio di Saverin sarebbe stimato in oltre 32 miliardi di dollari.
Anche il terzo uomo più ricco al mondo si sta calando nel universo del calcio.
AP
Real e Barcellona ancora davanti
Nella classifica annuale di «Forbes», i due club più valutati al mondo rimangono spagnoli: il Real Madrid è stato valutato a 9,5 miliardi di dollari, con il Barcellona al secondo posto a 7,5 miliardi di dollari e il Manchester United al terzo a 7,2 miliardi di dollari.
La Premier League conta sei squadre tra le prime dieci e undici tra le prime trenta. Il Liverpool rimane per ora al quarto posto con un valore di 6,2 miliardi di dollari, mentre il Manchester City scende dal quinto al settimo posto con 5,5 miliardi di dollari.
Al sesto posto si trova il Bayern Monaco (5,7 miliardi di dollari). Seguono poi il Paris Saint-Germain (5,8 miliardi di dollari) , l'Arsenal (5,4 miliardi di dollari), il Chelsea (4,2 miliardi di dollari) e il Tottenham (3 miliardi di dollari).
Le italiane Juventus, Milan e Inter, seguono rispettivamente al 12esimo, 14esimo e 15esimo posto.
Manovra che segue l'iniziativa - fallita - di Gianni Infantino
Secondo quanto riferito, il loro investimento nel Liverpool porterebbe il valore del club a ben oltre i 6 miliardi di dollari, rendendola una delle operazioni più redditizie di sempre in questo sport.
Tutto ciò avviene mentre il mondo del calcio è ancora scosso dalle ripercussioni della proposta del presidente della FIFA, Gianni Infantino, di vendere a privati una quota dei diritti commerciali relativi ai tornei, compresa la Coppa del Mondo maschile.
L’iniziativa del vallesano è arrivata in un momento in cui continuano ad affluire ingenti somme di denaro nelle squadre sportive più importanti del mondo, in particolare nel calcio e nei principali campionati statunitensi.
Calcio, sempre più d'interesse per i grandi facoltosi
Sebbene Bezos non sia mai stato precedentemente collegato ad accordi nel mondo del calcio, il suo potenziale coinvolgimento nel consorzio del Liverpool sottolinea fino a che punto lo sport sia ormai considerato dagli investitori facoltosi come una classe di attività a sé stante.
Vale qui la pena ricordare l'operazione che nel 2019 ha visto la famiglia indonesiana Hartono (45 miliardi di dollari di patrimonio) acquisire quasi interamente le quote del Como 1907, o il duo statunitense di imprenditori Bodie e Leiweke (10 miliardi), che a maggio di quest'anno hanno messo le mani sul Venezia.
Non da ultimo, seppure in proporzioni minori, rammentiamo che il Lugano è passato nelle mani dell'imprenditore miliardario americano Joe Mansueto, nel 2021.