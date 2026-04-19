Marco van Basten in un'immagine del 2025 IMAGO/DPPA

Il leggendario Marco Van Basten afferma di essere molestato da tempo da una donna italiana.

Hai fretta? blue News riassume per te La leggenda del calcio olandese Marco Van Basten ha affermato di essere molestato da una donna.

Il 61enne ha già sporto denuncia.

«Si tratta di una persona confusa proveniente dall'Italia, che sostiene che mia moglie mi tradisca e sia posseduta dal diavolo».

L'ex calciatore ha raccontato che la donna crede che i suoi figli «abbiano un influenza negativa» su di lui.

Per Van Basten il vaso ora è colmo: la molestatrice ha diffuso una immagine della moglie in compagnia di un altro uomo. «Sta andando oltre».

Il nativo di Utrecht è convinto che la signora andrebbe «curata». Mostra di più

L'ex calciatore del Milan e dell'Olanda Marco van Basten afferma di essere stato molestato da tempo da una donna in stato confusionale.

Questa settimana i residenti del quartiere hanno trovato nella cassetta delle lettere una foto che ha destato scalpore, sulla quale sarebbero visibili un testo in inglese e un'immagine di sua moglie Liesbeth van Basten.

Come riporta anche «feanonline.nl», l'ex calciatore ha confermato a RTL Boulevard di sapere chi sia la presunta stalker e di aver già sporto denuncia.

Una donna italiana

«Si tratta di una donna confusa proveniente dall'Italia, che sostiene che mia moglie mi tradisca e sia posseduta dal diavolo», ha raccontato l'ex bomber.

«Forze superiori dicono che lei debba liberarmi», avrebbe affermato la donna. In passato si è espressa anche riguardo ai suoi figli.

«Anche i miei figli sarebbero cattivi e avrebbero un'influenza negativa su di me.»

«È in contatto con 'forze superiori'»

Secondo il Cigno di Utrecht, la situazione va avanti da tempo.

«Questa donna è in contatto con 'forze superiori' e ritiene quindi molto importante che io venga salvato da queste sfere diaboliche.»

Mentre all'inizio riusciva ancora a relativizzare la cosa, ora è preoccupato. «Lei sta andando oltre.»

Infatti la donna sta diffondendo anche delle foto nel quartiere in cui vive l'ex attaccante. Secondo lui, vi è una «cosiddetta foto» di sua moglie insieme a un altro uomo.

Il 61enne sottolinea che sua moglie non è riconoscibile in quella foto. «Si vede chiaramente che non assomiglia a mia moglie.»

La molestatrice «ha bisogno di aiuto»

L'olandese ritiene che la donna abbia soprattutto bisogno di aiuto.

«È una paziente che dovrebbe essere curata.» Per lui e la sua famiglia il vaso è ormai colmo, poiché la situazione sta diventando «sempre più difficile e fastidiosa».

«Spero che si possa trovare una soluzione rapida ed efficace.»