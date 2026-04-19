Il leggendario Marco Van Basten afferma di essere molestato da tempo da una donna italiana.
Hai fretta? blue News riassume per te
- La leggenda del calcio olandese Marco Van Basten ha affermato di essere molestato da una donna.
- Il 61enne ha già sporto denuncia.
- «Si tratta di una persona confusa proveniente dall'Italia, che sostiene che mia moglie mi tradisca e sia posseduta dal diavolo».
- L'ex calciatore ha raccontato che la donna crede che i suoi figli «abbiano un influenza negativa» su di lui.
- Per Van Basten il vaso ora è colmo: la molestatrice ha diffuso una immagine della moglie in compagnia di un altro uomo. «Sta andando oltre».
- Il nativo di Utrecht è convinto che la signora andrebbe «curata».
L'ex calciatore del Milan e dell'Olanda Marco van Basten afferma di essere stato molestato da tempo da una donna in stato confusionale.
Questa settimana i residenti del quartiere hanno trovato nella cassetta delle lettere una foto che ha destato scalpore, sulla quale sarebbero visibili un testo in inglese e un'immagine di sua moglie Liesbeth van Basten.
Come riporta anche «feanonline.nl», l'ex calciatore ha confermato a RTL Boulevard di sapere chi sia la presunta stalker e di aver già sporto denuncia.
Una donna italiana
«Si tratta di una donna confusa proveniente dall'Italia, che sostiene che mia moglie mi tradisca e sia posseduta dal diavolo», ha raccontato l'ex bomber.
«Forze superiori dicono che lei debba liberarmi», avrebbe affermato la donna. In passato si è espressa anche riguardo ai suoi figli.
«Anche i miei figli sarebbero cattivi e avrebbero un'influenza negativa su di me.»
«È in contatto con 'forze superiori'»
Secondo il Cigno di Utrecht, la situazione va avanti da tempo.
«Questa donna è in contatto con 'forze superiori' e ritiene quindi molto importante che io venga salvato da queste sfere diaboliche.»
Mentre all'inizio riusciva ancora a relativizzare la cosa, ora è preoccupato. «Lei sta andando oltre.»
Infatti la donna sta diffondendo anche delle foto nel quartiere in cui vive l'ex attaccante. Secondo lui, vi è una «cosiddetta foto» di sua moglie insieme a un altro uomo.
Il 61enne sottolinea che sua moglie non è riconoscibile in quella foto. «Si vede chiaramente che non assomiglia a mia moglie.»
La molestatrice «ha bisogno di aiuto»
L'olandese ritiene che la donna abbia soprattutto bisogno di aiuto.
«È una paziente che dovrebbe essere curata.» Per lui e la sua famiglia il vaso è ormai colmo, poiché la situazione sta diventando «sempre più difficile e fastidiosa».
«Spero che si possa trovare una soluzione rapida ed efficace.»