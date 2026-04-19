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Leggenda sotto tiro Una donna italiana molesta Marco Van Basten da tempo: «Sta andando oltre, deve farsi curare»

bfi

19.4.2026

Marco van Basten in un'immagine del 2025
Marco van Basten in un'immagine del 2025
IMAGO/DPPA

Il leggendario Marco Van Basten afferma di essere molestato da tempo da una donna italiana. 

Igor Sertori

19.04.2026, 15:07

19.04.2026, 15:23

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La leggenda del calcio olandese Marco Van Basten ha affermato di essere molestato da una donna.
  • Il 61enne ha già sporto denuncia.
  • «Si tratta di una persona confusa proveniente dall'Italia, che sostiene che mia moglie mi tradisca e sia posseduta dal diavolo».
  • L'ex calciatore ha raccontato che la donna crede che i suoi figli «abbiano un influenza negativa» su di lui.
  • Per Van Basten il vaso ora è colmo: la molestatrice ha diffuso una immagine della moglie in compagnia di un altro uomo. «Sta andando oltre».
  • Il nativo di Utrecht è convinto che la signora andrebbe «curata».
Mostra di più

L'ex calciatore del Milan e dell'Olanda Marco van Basten afferma di essere stato molestato da tempo da una donna in stato confusionale.

Questa settimana i residenti del quartiere hanno trovato nella cassetta delle lettere una foto che ha destato scalpore, sulla quale sarebbero visibili un testo in inglese e un'immagine di sua moglie Liesbeth van Basten.

Come riporta anche «feanonline.nl», l'ex calciatore ha confermato a RTL Boulevard di sapere chi sia la presunta stalker e di aver già sporto denuncia.

Una donna italiana

«Si tratta di una donna confusa proveniente dall'Italia, che sostiene che mia moglie mi tradisca e sia posseduta dal diavolo», ha raccontato l'ex bomber.

«Forze superiori dicono che lei debba liberarmi», avrebbe affermato la donna. In passato si è espressa anche riguardo ai suoi figli.

«Anche i miei figli sarebbero cattivi e avrebbero un'influenza negativa su di me.»

«È in contatto con 'forze superiori'»

Secondo il Cigno di Utrecht, la situazione va avanti da tempo.

«Questa donna è in contatto con 'forze superiori' e ritiene quindi molto importante che io venga salvato da queste sfere diaboliche.»

Mentre all'inizio riusciva ancora a relativizzare la cosa, ora è preoccupato. «Lei sta andando oltre.»

Infatti la donna sta diffondendo anche delle foto nel quartiere in cui vive l'ex attaccante. Secondo lui, vi è una «cosiddetta foto» di sua moglie insieme a un altro uomo.

Il 61enne sottolinea che sua moglie non è riconoscibile in quella foto. «Si vede chiaramente che non assomiglia a mia moglie.» 

La molestatrice «ha bisogno di aiuto»

L'olandese ritiene che la donna abbia soprattutto bisogno di aiuto.

«È una paziente che dovrebbe essere curata.» Per lui e la sua famiglia il vaso è ormai colmo, poiché la situazione sta diventando «sempre più difficile e fastidiosa».

«Spero che si possa trovare una soluzione rapida ed efficace.»

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