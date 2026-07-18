Quattro giorni dopo la pesante sconfitta in semifinale, sabato a Miami la Francia affronta l’Inghilterra nella finale per il terzo posto del Mondiale. Una sfida tutt’altro che priva di significato, se non altro perché sarà l’ultima partita di Didier Deschamps alla guida dei Bleus.

Dopo 14 anni in carica, il commissario tecnico siederà per la 185ª e ultima volta sulla panchina della nazionale francese. Competitivo per natura, Deschamps vorrà chiudere questo lungo capitolo con un’ultima vittoria. Durante la sua gestione, i Bleus hanno disputato 187 partite, ma in due occasioni la squadra è stata guidata dal suo vice Guy Stéphan.

Domenica il Mondiale più grande della storia si concluderà con una finale da sogno, sotto gli occhi di Donald Trump. Nel New Jersey, in questi giorni soffocato dal fumo degli incendi boschivi, l’indomabile Spagna di Lamine Yamal sfiderà l’inaffondabile Argentina di Lionel Messi.

La finale delle deluse

A pochi giorni dalle montagne russe emotive delle semifinali, la 103ª e penultima partita del Mondiale mette di fronte due nazionali in piena crisi. Entrambe si erano immaginate più in alto, ma non sono riuscite ad arrivarci. E per smaltire la delusione, una medaglia di bronzo resta comunque un buon rimedio.

«Nessuno ha voglia di giocare questa partita», ha dichiarato il commissario tecnico tedesco dell’Inghilterra, Thomas Tuchel. Un sentimento condiviso da Didier Deschamps, che venerdì ha assicurato che i suoi giocatori non hanno «più voglia di giocare degli inglesi».

A pesare è l’enorme delusione, «proporzionata alle ambizioni che avevamo», precisa Deschamps, provocata dall’eliminazione in semifinale contro l’implacabile Spagna, vittoriosa per 2-0 martedì a Dallas.

Gli inglesi, del resto, potrebbero essere ancora più abbattuti. A una decina di minuti dalla prima finale mondiale dopo 60 anni, hanno visto il loro sogno infrangersi contro gli spietati uomini di Messi, mercoledì ad Atlanta.

Con le vacanze ormai a un passo, le storiche rivali sulle due sponde della Manica troveranno le energie e la motivazione per giocare? Scommettiamo di sì, almeno da parte francese.

Ai Bleus basterà guardare verso la propria panchina per ricordarsi di avere un’ottima ragione per dare tutto: sarà l’ultima partita del più longevo commissario tecnico della storia della nazionale francese, l’uomo che ha fatto esordire tutti loro con la maglia della Francia. Il minimo sarebbe salutarlo regalandogli un’ultima vittoria, proprio a lui che ha sempre fatto del successo una missione.

Kylian Mbappé avrà inoltre una motivazione personale: è ancora in corsa per la Scarpa d’Oro, attualmente appaiato a Messi con otto reti.

Pur avendo disputato tre edizioni del torneo in meno rispetto al rivale argentino, Mbappé è inoltre a un solo gol di distanza nella classifica dei migliori marcatori della storia della Coppa del Mondo: 21 reti per Messi, 20 per il francese.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Prima del gran finale

Archiviata a Miami la partita della delusione, domenica il torneo risalirà verso nord e si sposterà, tra luci e spettacolo, nei pressi della città che non dorme mai. In palio ci sarà il trofeo più ambito dello sport mondiale, conteso da due squadre pronte a tutto pur di conquistarlo.

Tom Cruise, Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS: la Fifa ha organizzato una chiusura in grande stile per questo Mondiale fuori dal comune. Nel New Jersey è previsto, per la prima volta, anche uno spettacolo nell’intervallo sul modello del Super Bowl.

Da una parte c’è la Spagna, che punta al secondo double Europeo-Mondiale della propria storia dopo quello centrato nel 2010. Dall’altra l’Argentina, a caccia del secondo titolo mondiale consecutivo, un’impresa che non riesce a nessuno dai tempi del Brasile, 64 anni fa.

Fredda, spietata e quasi ingiocabile, la Roja ha soffocato con pazienza tutti i suoi avversari, fatta eccezione per Capo Verde, che l’aveva fermata sul pareggio nella gara d’esordio. La squadra spagnola ha costruito il proprio percorso su un’organizzazione impeccabile e su un centrocampo dominante.

Trascinata dalla sua leggendaria «garra», l’esuberante Albiceleste è invece riuscita a salvarsi da situazioni disperate per tutta la fase a eliminazione diretta. I miracoli, ormai, non sorprendono più, così come le giocate di un Messi diventato pari al «Dios» Maradona, se non addirittura superiore.

Tra le personalità attese per la finale ci sarà anche Donald Trump, che assisterà alla sua prima partita di questa Coppa del Mondo. Venerdì il presidente statunitense ha definito ancora una volta il torneo «il più riuscito della storia» e consegnerà il trofeo alla squadra vincitrice insieme all’amico Gianni Infantino, presidente della Fifa.

L'organizzazione spera che il gran finale non venga rovinato dalla densa nube di inquinamento che da alcuni giorni soffoca New York e l’intero nord-est degli Stati Uniti, provocata dal fumo dei giganteschi incendi in Canada.