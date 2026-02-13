Una maglia indossata da Pelé durante la finale dei Mondiali vinta dal Brasile nel 1958 è stata venduta all'asta giovedì a New York. L'importo raggiunto è stato di 4,9 milioni di dollari, come annunciato da Sotheby's.

La maglia di Pelé della finale del 1958 è stata venduta per 4,9 milioni di dollari

All’età di 17 anni, colui che sarebbe passato alla storia come il «Re» segnò due dei cinque gol con cui la Seleção sconfisse i padroni di casa della Svezia per 5-2 nella finale dei Mondiali del 1958, dopo aver eliminato la Francia in semifinale con lo stesso punteggio.

La maglia indossata da Pelé - il cui vero nome era Edson Arantes do Nascimento - durante quella finale era stata regalata dal fuoriclasse brasiliano al compagno di squadra e amico Dida.

La famiglia di Dida l’ha conservata per decenni, prima che finisse in un museo e venisse poi messa all’asta per la prima volta nel 2004, per una cifra mai resa nota.

Venduta dopo dieci rilanci tra cinque offerenti a un acquirente rimasto anonimo, la maglia è così diventata la seconda più costosa della storia, precisa la casa d’aste.

Il record appartiene ancora alla maglia indossata da Diego Maradona il 22 giugno 1986 a Città del Messico, durante il leggendario quarto di finale dei Mondiali contro l’Inghilterra, venduta per 9,3 milioni di dollari.

L’Argentina vinse quella partita per 2-1 grazie a due gol entrati nella storia, uno dei quali realizzato con la mano e convalidato dall’arbitro.