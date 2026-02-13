La maglia di Pelé della finale del 1958 è stata venduta per 4,9 milioni di dollari
Specifiche tecniche avanzate
Una maglia indossata da Pelé durante la finale dei Mondiali vinta dal Brasile nel 1958 è stata venduta all'asta giovedì a New York. L'importo raggiunto è stato di 4,9 milioni di dollari, come annunciato da Sotheby's.
All’età di 17 anni, colui che sarebbe passato alla storia come il «Re» segnò due dei cinque gol con cui la Seleção sconfisse i padroni di casa della Svezia per 5-2 nella finale dei Mondiali del 1958, dopo aver eliminato la Francia in semifinale con lo stesso punteggio.
La maglia indossata da Pelé - il cui vero nome era Edson Arantes do Nascimento - durante quella finale era stata regalata dal fuoriclasse brasiliano al compagno di squadra e amico Dida.
La famiglia di Dida l’ha conservata per decenni, prima che finisse in un museo e venisse poi messa all’asta per la prima volta nel 2004, per una cifra mai resa nota.
Venduta dopo dieci rilanci tra cinque offerenti a un acquirente rimasto anonimo, la maglia è così diventata la seconda più costosa della storia, precisa la casa d’aste.
Il record appartiene ancora alla maglia indossata da Diego Maradona il 22 giugno 1986 a Città del Messico, durante il leggendario quarto di finale dei Mondiali contro l’Inghilterra, venduta per 9,3 milioni di dollari.
L’Argentina vinse quella partita per 2-1 grazie a due gol entrati nella storia, uno dei quali realizzato con la mano e convalidato dall’arbitro.