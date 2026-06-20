L'attaccante dello Stoccarda KEY

ha fatta.

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E alla fine la Germania ce l’ Messi in difficoltà dalla Costa d’Avorio per buona parte della sfida di Toronto, i tedeschi sono riusciti ad ottenere il secondo successo nei Mondiali, imponendosi per 2-1 in rimonta. Dopo il meritato vantaggio di Kessie in una prima parte di partita di marca ivoriana, i tedeschi hanno preso in mano le operazioni negli ultimi 30' grazie ai cambi voluti da Nagelsmann. Entrati dalla panchina, Amiri e Undav hanno confezionato il pareggio al 68'. L'attaccante dello Stoccarda si è poi regalato la doppietta personale in pieno recupero.