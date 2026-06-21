L'attaccante dello Stoccarda
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E alla fine la Germania ce l’ha fatta.
Messi in difficoltà dalla Costa d’Avorio per buona parte della sfida di Toronto, i tedeschi sono riusciti ad ottenere il secondo successo nei Mondiali, imponendosi per 2-1 in rimonta.
I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati.
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Dopo il meritato vantaggio di Kessie in una prima parte di partita di marca ivoriana, i tedeschi hanno preso in mano le operazioni negli ultimi 30' grazie ai cambi voluti da Nagelsmann.
Entrati dalla panchina, Amiri e Undav hanno confezionato il pareggio al 68'. L'attaccante dello Stoccarda si è poi regalato la doppietta personale in pieno recupero.
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