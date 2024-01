Karim Benzema (sinistra) dell'Al-Ittihad saluta l'ex compagno, oggi rivale Cristiano Ronaldo giocatore dell'Al Nassr. IMAGO/MB Media Solutions

C'è subbuglio dalle parti di Gedda: l'attaccante francese Karim Benzema sta pensando di ritornare in Europa. Il suo ex compagno di squadra, Cristiano Ronaldo, sta invece approfittando delle opportunità - non solo sportive - che offre l'Arabia Saudita.

Hai fretta? blue News riassume per te Cristiano Ronaldo e Karim Benzema sono i due più grandi campioni attualmente ingaggiati da club della Saudi Pro League.

Il portoghese dimostra la solita ambizione, sia in campo che fuori: oltre alle reti segnate per l'Al Nassr, infatti, sta investendo massicciamente su diversi fronti.

Il francese, dal canto suo, vorrebbe tornare in Europa... anche se i suoi attuali datori di lavoro la pensano diversamente. Mostra di più

Se in Europa c'è un certo timore che i più grandi calciatori possano fuggire dal Vecchio Continente alla ricerca di guadagni ancor più elevati in Arabia Saudita, uno dei grandi nomi già arrivati nel Paese la scorsa estate sta invece cercando una via d'uscita.

Cristiano Ronaldo è un punto di riferimento - nonché prima grande superstar ad aver scelto la Saudi Pro League - che mostra la solita ambizione in ogni occasione. Lunedì scorso, alla ripresa degli allenamenti, è stato il primo a tornare in campo e a mettersi al lavoro per raggiungere l'obiettivo di vincere il campionato.

Ma il suo ex compagno di squadra al Real Madrid per tanti anni e Pallone d'Oro nel 2022, Karim Benzema, sembra vivere la situazione in maniera diversa.

Non ha smesso di segnare il francese, - 15 reti in 24 partite ufficiali disputate - ma sembra che i primi sei mesi gli siano bastati per rendersi conto che il campionato saudita non è il posto migliore per il suo calcio e la sua mentalità.

L'attaccante vuole infatti cambiare aria e sta cercando una destinazione in Europa.

Il suo entourage si sta dando da fare per trovargli una nuova squadra, anche se sembra chiaro che, ovunque vada, non percepirà un decimo di quanto guadagna ora all'Al Ittihad.

Una mossa che ha comprensibilmente messo in allarme il club di Gedda. Il francese è infatti l'attrazione principale della squadra e i sauditi non avrebbero intenzione di cederlo, secondo «Marca».

Le porte del Real Madrid sono chiuse, come è successo ad altri ex giocatori che se ne sono andati, perché non trova posto nei piani sportivi del club madrileno. Arsenal e Manchester United si starebbero interessando all'ex nazionale francese, ma, come detto, per il momento gli sceicchi non mollano.

CR7 ha trovato terreno fertile, e non solo per il calcio

Cristiano Ronaldo è invece il vero leader dell'Al Nassr, ma anche del campionato saudita. La sua sola presenza sta tenendo vivo il campionato e i tifosi, mentre il suo contratto, da ambasciatore del calcio, si estenderebbe ben oltre la sua carriera calcistica.

Ma l'impresa CR7 non si occupa di solo calcio: il portoghese si è inserito nel mondo del paddle tennis, vincendo una gara d'appalto per la costruzione di 17 centri sportivi dedicati. Ma anche alberghi, cliniche per il trapianto di capelli, biancheria intima e profumi.