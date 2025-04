Arsenal – PSG 0:1 UEFA Champions League // Semifinale di andata // Saison 24/25 29.04.2025

Nello studio di blue Sport, l'esperto ex arbitro Urs Meier critica il direttore di gioco della semifinale di andata tra Arsenal e PSG e spiega perché a entrambe le squadre avrebbe dovuto essere assegnato un rigore.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Paris Saint-Germain vince la semifinale d'andata contro l'Arsenal per 1-0 e si presenta alla sfida di ritorno della prossima settimana con un vantaggio risicato.

Nello studio di blue Sport, Urs Meier è infastidito da due decisioni della squadra arbitrale e chiarisce che sia l'Arsenal che il PSG avrebbero dovuto ricevere un rigore. Mostra di più

Urs Meier è infastidito da due decisioni controverse prese dall'arbitro Slavko Vinčić e dalla suo team nella semifinale di andata di Champions League tra Arsenal e PSG. Per l'esperto ex arbitro internazionale, le decisioni sbagliate sono state addirittura due.

In primo luogo, Meier ha esaminato una scena accaduta al 16° minuto. Il vivace Khvicha Kvaratskhelia entra a gran velocità nell'area di rigore dell'Arsenal, dove viene fermato da Timber e finisce a terra. Il fischietto dell'arbitro Vinčić rimane in silenzio.

Video in tedesco: 1a scena al secondo 21, seconda scena al minuto 1 e 55 secondi

Schiri-Ärger bei Urs Meier: «Was will man dann sonst noch pfeifen?» Schiri-Experte Urs Meier kritisiert im Champions-League-Studio von blue Sport zwei umstrittene Entscheidungen von Schiedsrichter Slavko Vinčić. 29.04.2025

«Se questo non è fallo, quando lo è?»

Meier vede la scena in modo diverso: «È una presa chiara. È solo contro l'uomo e il braccio è teso. Se si guarda al regolamento per vedere cos'è una trattenuta, è così. Un fallo chiaro».

Il VAR sarebbe dovuto intervenire in questa scena, dice l'esperto di blue Sport e si chiede: «Se non fischi per questo, cos'altro vuoi fischiare?».

Anche gli ospiti in studio Mladen Petric e Alain Sutter sono dello stesso parere. «Se quello non è un fallo, allora quando lo è?», concorda Sutter con l'ex fischietto.

Una ventina di minuti dopo, nell'altra area di rigore si è verificata una scena delicata. Dopo un duello con João Neves, Mikel Merino dell'Arsenal finisce a terra.

Anche in questo caso Vinčić decide di non concedere il rigore, tra l'incomprensione di Meier: «Anche questo non è un gesto pulito. Neves colpisce prima la gamba del giocatore dell'Arsenal e prende il pallone solo con il secondo contatto. Il primo contatto è il colpo sull'avversario. Anche questo sarebbe un fallo», da rigore.