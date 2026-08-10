Stati Uniti e Canada, co-organizzatori degli ultimi Mondiali, hanno dichiarato su Instagram di auspicare cambiamenti che rinforzino leadership, trasparenza e responsabilità della FIFA. Insieme a CFU e UNCAF hanno condiviso un link alla lettera aperta dell'UEFA, dell'AFC e della CONCACAF.

Infantino, unico candidato alla presidenza nelle elezioni del marzo 2027, non viene nominato personalmente. Il sostegno di due dei tre organizzatori della rassegna iridata al fronte critico ha comunque un peso non indifferente.