Gli Stati Uniti sono stati clamorosamente eliminati dai Mondiali per mano della Svezia, che ai calci di rigore è riuscita ad imporsi sulle campionesse del mondo in carica per 5-4.

È finito così un ciclo per Rapinoe e compagne, vincitrici delle ultime due edizioni iridate. La Svezia inconterà ora il Giappone ai quarti di finale. I Paesi Bassi hanno invece sconfitto il Sudafrica per 2-0 conquistando anch'essi l'accesso al prossimo turno. Le vicecampionesse del mondo non hanno brillato in campo, ma sono riuscite a sfruttare al meglio la loro efficienza nella fase offensiva.

