Anche il presidente della Fifa Gianni Infantino sarà presente lunedì a Washington all'insediamento di Donald Trump. Il boss del calcio mondiale aveva già incontrato il futuro presidente degli Stati Uniti nella sua tenuta di Mar-a-Lago, in Florida.

Keystone-SDA, mp SDA

Gli Stati Uniti svolgeranno un ruolo importante per la Fifa nei prossimi anni, in quanto organizzatori della Coppa del mondo per club dell'estate 2025 e della Coppa del mondo per nazioni del 2026. Quest'ultimo torneo sarà ospitato assieme al Canada e al Messico.

La Fifa ha già annunciato che in futuro Infantino trascorrerà più tempo negli Stati Uniti per sostenere i preparativi delle due grandi manifestazioni. Il vallesano aveva già adottato un approccio simile in vista dei Mondiali di calcio del 2022 in Qatar.

«Ho avuto l'onore di incontrare (...) Donald Trump in vista del suo imminente insediamento», scrive il presidente della Fifa in un post pubblicato su Instagram. «Abbiamo discusso della Coppa del Mondo per Club FIFA di quest'estate e della Coppa del Mondo FIFA del 2026, due tornei veramente globali che gli Stati Uniti svolgeranno un ruolo fondamentale nell'ospitare».

«Grazie, signor Presidente, per il suo tempo e per il sostegno alla FIFA nei prossimi mesi – scrive Infantino, che ha anche postato una foto – L'America accoglie il mondo e il calcio unisce il mondo».