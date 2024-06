Usain Bolt (sinistra) in un contrasto con l'inglese Danny Dyer KEYSTONE

Usain Bolt ha rivelato di aver rotto il tendine d'achille mentre giocava a calcio allo Stamford Bridge. La partita «Soccer Aid» è stata comunque un successo e prima di infortunarsi il giamaicano ha servito un bell'assist al compagno di squadra Alesssandro Del Piero.

Domenica, allo Stamford Bridge di Londra, è andata in scena la partita di beneficenza «Soccer Aid» tra la formazione inglese e il resto del Mondo - World XI.

Nonostante le reti di Del Piero, Hazard e Wingrove la gara è stata vinta dall'Inghilterra per 6 a 3.

Bolt ha dovuto lasciare il campo in barella: rottura del tendine d'Achille per l'uomo più veloce di sempre.

L'evento di beneficenza ha raccolto più 17 milioni di franchi, portando il totale a ben 110 milioni. Mostra di più

E la sua grande passione e da quando ha smesso di correre in pista non perde occasione per divertirsi sui campi da calcio.

Ma stavolta, a Usain Bolt non è andata bene.

Impegnato con la selezione «World XI» contro l'Inghilterra delle leggende, il giamaicano è infatti uscito in barella dallo Stamford Bridge di Londra.

Ma prima l'uomo più veloce del pianeta ha servito un assit perfetto al suo compagno di squadra Alessandro Del Piero, che a 49 anni suonati ha dimostrato di saperci ancora fare con il pallone.

Bolt ha dapprima iniziato giocando in attacco per poi scalare in difesa. E lì, dopo essere stato superato da un dribbling di Jermain Defoe ha provato ad allungare, ma la sua caviglia è atterrata malamente ed è finito a terra.

Colui che ha corso i 100 metri in 9 secondi e 58 centesimi non ce l'ha fatta ad alzarsi e proseguire. Ha dovuto lasciare il campo in barella. Al termine della sfida, dagli spogliatoi, ha condiviso un sua foto con la didascalia: «Rottura del tendine achilleo, ma sappiamo di essere guerrieri».

Raptured Achilles but done know we a warrior 💪🏿 pic.twitter.com/vKYtHqOFTj — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) June 9, 2024

Nonostante la splendida rete segnata da Eden Hazard su punizione, la rete di Del Piero e il rigore trasformato da Billy Wingrove, la selezione World XI ha perso la partita contro la squadra inglese di Frank Lampard e Harry Redknapp, che ha chiuso con il risultato di 6 a 3.

Le ottime notizie per tutti riguardano invece il grande successo riscosso dall'iniziativa «Soccer Aid», che quest'anno ha raccolto più di 17 milioni di franchi per l'Unicef.

In totale, dalla sua fondazione nel 2006, l'associazione ha raccolto più di 110 milioni.