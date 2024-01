Valenzuela KEY

La pausa invernale riconsegnerà al Lugano un'arma in più per la seconda parte di stagione: Milton Valenzuela si è infatti completamente ristabilito dall'infortunio rimediato a settembre e scalpita per tornare in campo.

«E' dura per un giocatore che è abituato a giocare sempre fermarsi e star fuori così tanto. Ora però sono contento, l'infortunio è alle spalle e mi sento bene», ha commentato l'argentino, che ha aggiunto: «voglio aiutare il Lugano a chiudere nelle prime 3». «In queste situazioni conta soprattutto la testa, bisogna essere forti mentalmente», ha concluso il laterale.

Swisstxt