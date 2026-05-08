Dopo la sanzione e le scuse reciproche il rapporto tornerà sereno? Imago

La rissa nello spogliatoio dopo un allenamento è costata molto cara a Valverde e Tchouameni, entrambi puniti con una multa di mezzo milione di euro dal Real Madrid.

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A due giorni dal Clasico contro il Barcellona, il club non ha invece inflitto sanzioni sportive ai due, che come spiegato dai Blancos «hanno espresso il loro sincero rammarico per l’accaduto e si sono scusati reciprocamente».

Valverde sarà però assente nella sfida con i Blaugrana. L’uruguaiano dovrà infatti rimanere a riposo tra i 10 e i 14 giorni a causa di un trauma cranico riportato proprio nella rissa.