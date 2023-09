Louis van Gaal, ex ct dell'Olanda. KEYSTONE

In un'intervista televisiva il 72enne Louis Van Gaal ha espresso delle considerazioni scioccanti sul cammino di Lionel Messi e della sua Argentina alla Coppa del Mondo svoltasi in Qatar lo scorso anno.

L'olandese ha dichiarato che le partite dei Mondiali sarebbero state «truccate» per favorire la vittoria di Lionel Messi.

L'ex manager dei Paesi Bassi Louis Van Gaal ha fatto alcune accuse davvero pesanti sulla Coppa del Mondo 2022.

I Mondiali in Qatar dello scorso anno hanno prodotto uno degli eventi mondiali più iconici della storia recente, proponendo partite avvincenti e di qualità, specialmente nelle fasi a eliminazione diretta. La vittoria finale dell'Argentina è stata salutata con entusiasmo in tutto il globo, o quasi. Tuttavia, Van Gaal ha fatto un'affermazione sorprendente sulla storica vittoria dell'Argentina.

L'ex ct degli Arancioni, ai microfoni di NOS Sport, ritiene che le partite della Coppa del Mondo siano state tagliate su misura per permettere a Lionel Messi di completare la sua favola calcistica.

Van Gaal ha detto: «Non voglio dire molto a riguardo. Quando si vede come l'Argentina ottiene i gol e come noi otteniamo i gol e come alcuni giocatori argentini hanno oltrepassato il limite e non sono stati puniti, allora penso che sia stato tutto un gioco premeditato».

Il 72enne ritiene che tutto sia stato messo in scena affinché l'Argentina potesse di nuovo vincere la Coppa del Mondo, dopo l'ultimo successo nel 1986. Il tecninco in pensione ha aggiunto a proposito: «Se credo davvero a tutto quello che dico. Che Messi dovesse diventare campione del mondo? Penso di sì».

Raffica di critiche all'indirizzo di Van Gaal

Questi commenti hanno provocato un'ampia critica nei confronti dell'ex allenatore del Manchester United e dell'Olanda. Un giornalista statunitense ha dichiarato: «All'Argentina sono stati annullati 2 gol contro l'Arabia Saudita, sono stati aggiunti 11 minuti contro l'Olanda dove gli olandesi hanno pareggiato, hanno concesso 2 rigori in finale... ma secondo Louis Van Gaal, è stato premeditato per favorire l'Argentina».

L'olandese si è dimesso da manager dei Paesi Bassi dopo la Coppa del Mondo in Qatar e Ronald Koeman lo ha sostituito.

Van Dijk si distanzia dalle dichiarazioni di Van Gaal

In risposta, il capitano olandese Virgil van Dijk ha preso le distanze, insieme al resto della squadra, dai commenti di Van Gaal in una nuova intervista. Ha dichiarato a NOS: «Le parole di Van Gaal su Messi? Può dire quello che vuole, è la sua opinione, ma non sono d'accordo con lui e non condivido la stessa opinione».

Argentina-Olanda, una gara spigolosa

Lione Messi (destra) tallonato dall'olandese Nathan Ake durante i quarti di finali a Qatar 2022. KEYSTONE

La sfida dei quarti di finale ai Mondiali in Qatar tra Argentina e Olanda (di Van Gaal) è stata una gara maschia, nervosa, non certo senza polemiche. Al termine dei tempi regolamentari la partita era sul 2:2 (rete di Messi al 73esimo su rigore).

Ai rigori il nervosismo l'ha ancora fatta da padrone, tanto che due giocatori olandesi sono stati ammoniti, Dumfries è stato espulso. Leo Messi ha segnato il primo rigore per l'Albiceleste, che ha vinto la sfida ai rigori per 4:3.