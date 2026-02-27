La Svizzera ha battuto il Canada 2 a 1 nell'ultima partita della fase a gironi e si aggiudica così il primo posto del gruppo B. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti nel dopo partita.

Hai fretta? blue News riassume per te: La Nazionale svizzera ha battuto il Canada, co-organizzatore del torneo, per 2 a 1 grazie ai gol di Ruben Vargas e Johan Manzambi.

Con sette punti in tre partite, gli elvetici si aggiudicano il primo posto nel girone.

Ecco cosa hanno dichiarato Ruben Vargas, Luca Jaquez, Gregor Kobel e Murat Yakin dopo la partita.

Vargas: «Tutti hanno dato il loro contributo»

Ruben Vargas, autore della rete che ha sbloccato la partita a inizio secondo tempo, ha elogiato la prestazione collettiva della Svizzera.

«Sapevamo che per noi sarebbe stato un match in trasferta e che si sarebbe decisa probabilmente negli ultimi minuti. Abbiamo giocato bene fino alla fine e anche chi è entrato a partita in corso ci ha dato una grande mano. È questo che conta».

L'esterno rossocrociato ha poi raccontato l'azione del suo gol. «A volte l'occasione arriva già nel primo minuto. Mi sono trovato nella posizione giusta e sono felicissimo che sia andata bene. L'allenatore ci aveva chiesto di essere presenti nell'area di rigore, perché la palla può arrivare lì in qualsiasi momento».

Vargas guarda già al prossimo impegno, sottolineando l'importanza della pausa prima della fase a eliminazione diretta.

«Questi otto giorni saranno molto importanti per recuperare le energie. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, che era chiudere il girone al primo posto, e speriamo di continuare così».

00:13 Manzambi: «Un onore seguire le orme di Shaqiri ai Mondiali»

Jaquez: «Bisogna essere flessibili»

Alla sua prima da titolare in un Mondiale, Luca Jaquez è stato schierato da Murat Yakin nel ruolo di terzino destro, insolito per lui.

«L'ho vissuta in modo positivo. Non è il ruolo a cui sono abituato, ma nel calcio bisogna essere flessibili. Credo di aver svolto bene il mio compito per gran parte della partita. Alla fine, però, ciò che conta davvero è la vittoria».

Il difensore ha raccontato anche le emozioni del debutto dal primo minuto. «È stata un'esperienza particolare, ma con una squadra del genere ci si ambienta rapidamente. Si riceve sostegno da ogni parte».

Jaquez ha infine reso merito anche al Canada.

«Non è una squadra da sottovalutare e giocava davanti al proprio pubblico. Quando hanno creato occasioni e lo stadio si è acceso, hanno ricevuto una spinta ulteriore. Ma abbiamo disputato un'ottima partita e credo che la vittoria sia meritata. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di vincere il girone e ora possiamo guardare avanti con la massima concentrazione».

Kobel: «Sapevamo cosa aspettarci»

Determinante nel finale con alcuni interventi decisivi, Gregor Kobel ha elogiato la capacità della squadra di gestire la pressione canadese.

«Nel secondo tempo il Canada ha giocato in modo molto fisico e ci ha messo sotto pressione. Sapevamo che questo era il loro stile. È stato positivo il modo in cui abbiamo reagito, continuando a giocare con lucidità anche dopo il gol subito».

Il portiere del Borussia Dortmund ha spiegato anche quanto sia importante restare sempre pronto, pure nei momenti in cui viene chiamato poco in causa.

«Come portiere bisogna rimanere concentrati per tutta la partita. Non sai mai quando arriverà l'azione decisiva e non puoi andartela a cercare. Devi essere mentalmente pronto in ogni momento: fa parte del nostro lavoro».

Sul gol incassato nel finale, Kobel non ha cercato scuse. «Prima dell'assist c'è stato un controllo incredibile, poi un passaggio perfetto in profondità e una conclusione molto precisa. Se subiamo reti di questo livello, dobbiamo semplicemente accettarle».

Yakin: «Una vittoria importante per la fiducia»

Murat Yakin si aspettava una partita di questo tipo contro il Canada.

«È andata come ci aspettavamo. Ci siamo complicati un po' la vita da soli, ma oggi la squadra ha mostrato grande solidarietà e ha gestito bene il possesso del pallone. Nel primo tempo ci è mancato solo il gol del vantaggio. Dopo l'intervallo siamo rientrati molto bene, abbiamo sbloccato la partita e trovato subito anche il raddoppio».

Il commissario tecnico ha poi spiegato come il finale sia diventato inevitabilmente più complicato.

«Quando vai sotto, l'avversario si sbilancia e inserisce altri giocatori offensivi. Questo ci ha reso le cose più difficili. Anche le loro rimesse laterali lunghe erano sempre pericolose. Ma è una vittoria importante, soprattutto per la fiducia».

Yakin ha sottolineato anche il peso del pubblico di Vancouver negli ultimi minuti. «Negli ultimi 15 minuti i tifosi hanno spinto tantissimo il Canada. Non è stato facile nemmeno per i giocatori entrati dalla panchina. In alcuni momenti siamo riusciti a uscire dalla loro pressione, ma poi abbiamo perso qualche pallone con troppa leggerezza, dando agli avversari ulteriore fiducia. Alla fine, però, siamo riusciti a portare a casa il risultato».

Ora la Svizzera può preparare con calma la fase a eliminazione diretta.

«Per prima cosa aspettiamo di conoscere il nostro avversario. In ogni caso è sempre positivo avere qualche giorno in più a disposizione, soprattutto in un torneo con spostamenti così lunghi. Adesso avremo due o tre giorni per recuperare, poi inizieremo la preparazione per l'importante fase a eliminazione diretta».

Infine, il tecnico ha spiegato la scelta di schierare Luca Jaquez come terzino destro.

«Il suo profilo era perfetto per affrontare gli esterni molto veloci del Canada. Con la sua rapidità e la sua forza nei duelli ci offre caratteristiche preziose. È importante avere queste opzioni, che in passato non avevamo. Oggi disponiamo di una squadra che posso adattare all'avversario senza dover rinunciare alla nostra identità di gioco».