  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vaud Il FC Lutry piange sette vittime di Crans-Montana

SDA

10.1.2026 - 11:57

Il FC Lutry, nel canton Vaud, piange la morte di sette giovani calciatori periti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS).
Il FC Lutry, nel canton Vaud, piange la morte di sette giovani calciatori periti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana (VS).
Keystone

Fiori e messaggi in onore dei giovani calciatori deceduti nell'incendio di Crans-Montana sono stati deposti questa mattina allo stadio del FC Lutry. La squadra di calcio vodese piange la scomparsa di sette sui tesserati.

Keystone-SDA

10.01.2026, 11:57

10.01.2026, 12:00

L'Associazione svizzera di football (ASF) ha comunicato ieri che nove giovani calciatori provenienti da tre club regionali della Svizzera romanda hanno perso la vita nel devastante incendio della notte di Capodanno. Diversi altri giocatori sono rimasti feriti nel rogo del bar «Le Constellation».

Sette dei nove giocatori deceduti erano membri dell'FC Lutry. I giovani erano «parte della nostra famiglia», ha scritto la società del comune di quasi 10mila abitanti nella periferia ad est di Losanna sul suo sito web.

I più letti

Il gestore de «Le Constellation» faceva prostituire donne pure in Svizzera
Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché
Il padre del proprietario del bar «Le Constellation» parla per la prima volta
Minorenni ustionati a Crans-Montana, la chirurga pediatrica: «Non si cura solo il ferito, ma l'intera famiglia»

Altre notizie

Coppa d'Africa. Marocco e Senegal in semifinale

Coppa d'AfricaMarocco e Senegal in semifinale

Behrens aggredisce Koutsias. Caos in amichevole: una lite tra compagni di squadra scuote il Lugano. La società prevede sanzioni

Behrens aggredisce KoutsiasCaos in amichevole: una lite tra compagni di squadra scuote il Lugano. La società prevede sanzioni

Serie A. Passo falso del Milan: solo un pari con il Genoa

Serie APasso falso del Milan: solo un pari con il Genoa

Video correlati

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

03.01.2026

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Espanyol – Barcelona 0-2

Espanyol – Barcelona 0-2

Real Madrid – Betis 5-1

Real Madrid – Betis 5-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

Più video