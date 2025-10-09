  1. Clienti privati
4-0 contro il Montenegro Venditore di pizze nella storia delle Isole Faroe: suo il gol della vittoria più larga di sempre

Swisstxt

10.10.2025 - 14:40

rsi.ch

La Nazionale delle Faroe ha vissuto una serata storica nelle qualificazioni ai Mondiali.

,

SwissTXT, Antonio Fontana

10.10.2025, 14:40

10.10.2025, 15:07

La formazione di Klakstein ha sconfitto 4-0 il Montenegro, ottenendo la vittoria più ampia della sua storia in una partita ufficiale. Hanno eguagliato infatti il record stabilito il 22 marzo 2024, quando batterono con lo stesso risultato il Liechtenstein.

Una serata speciale per il Paese, ma anche e soprattutto per uno dei giocatori, Árni Frederiksberg. Il gol che ha fatto entrare la gara nella storia, quello del 4-0, porta infatti la sua firma.

Attaccante del KÍ Klaksvík, Frederiksberg è un calciatore semi-professionista, per cui lo sport, dunque, non è altro che un secondo mestiere.

Come riporta «Cronache di Spogliatoio», il suo lavoro principale è vendere pizze surgelate. Di certo ora si prenderà più di qualche complimento dai clienti che entreranno nel suo negozio. 

Le altre partite

Nello stesso Gruppo L Croazia (una partita in meno) e Cechia si sono lasciate sullo 0-0. In classifica hanno ora quattro punti di vantaggio sulle Faroe.

L’Austria ha ottenuto la vittoria con più margine della sua storia battendo con un netto 10-0 San Marino. Sempre nel Gruppo H la Bosnia ha invece perso dei punti pareggiando per 2-2 in casa di Cipro.

