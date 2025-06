La Nazionale svizzera. Keystone

L'Europeo femminile in Svizzera sarà un evento record.

Swisstxt

«Abbiamo venduto oltre 600'000 biglietti, più di quanto fatto in Inghilterra nel 2022», ha spiegato la direttrice del calcio femminile per la UEFA Nadine Kessler.

La rassegna continentale avrà inoltre un impatto sul calcio elvetico. «Molti giovani si identificheranno nelle giocatrici e sarà d'ispirazione per molte ragazze ma anche per molti ragazzi», ha detto Lara Dickenmann, ambasciatrice del torneo ed ex Nazionale.

«È un'opportunità unica per mostrare i punti di forza e le bellezze della Svizzera», ha detto Dominique Blanc.