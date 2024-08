Sarà battaglia KEY

Il Bayer Leverkusen per confermarsi, il Bayern Monaco per riprendersi lo scettro, con Borussia Dortmund, Stoccarda e Lipsia pronti ad approfittare dei passi falsi delle due favorite per compiere una clamorosa impresa.

Swisstxt

Si può riassumere così la corsa alla Bundesliga, che si apre venerdì alle 20h30 con la sfida tra il Gladbach e i campioni in carica. I bavaresi appaiono in vantaggio, per un budget superiore e un mercato che ha portato Olise (53 milioni di euro) e Palhinha (51). Saranno 14 gli svizzeri al via: gli occhi sarano puntati soprattutto sul numero uno della Nazionale Kobel.

Swisstxt