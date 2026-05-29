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Calcio Via Papadopoulos dentro Hristov?

Swisstxt

29.5.2026 - 15:09

Petko Hristov
Petko Hristov
Imago

Il Lugano sarebbe vicino ad un cambiamento nel suo reparto difensivo: via Antonios Papadopoulos e dentro Petko Hristov dallo Spezia.

SwissTXT

29.05.2026, 15:09

29.05.2026, 15:12

Stando a quanto riferito dai portali TransferFeed e Spezia1906.com, il centrale tedesco sarebbe infatti diretto in Spagna (ma la destinazione non è nota) per una cifra attorno ai 3 milioni di euro, mentre il capitano dei liguri, appena retrocessi in Serie C, dovrebbe approdare sulle rive del Ceresio per circa 1 milione di euro. Il 27enne bulgaro in carriera vanta 26 presenze in Serie A e 97 in Serie B con le maglie di Spezia e Venezia.

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