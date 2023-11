Atalanta-Sturm Graz 1:0 09.11.2023

Vince l'Atalanta nel Gruppo D, mentre la Roma, nel Gruppo G, perde a Praga. Il Servette, vincete contro lo Sheriff, è terzo, con 5 punti in meno della Roma.

All'Atalanta basta l'1:0 per qualificarsi alla fase successiva, ma non ancora per blindare il primo posto nel Gruppo D d'Europa League.

Dopo quattro giornate, i nerazzurri sono avanti 10 a 7 sullo Sporting Lisbona, che ancora può sperare di scalzarli.

Come nel 2-2 a rincorsa dell'andata, lo Sturm Graz s'è rivelato avversario ostico concedendo occasioni solo quando ha dovuto scoprirsi all'inseguimento di un pari difeso con energia in precedenza.

Slavia Praga-Roma 2:0

La Roma ha fatto il primo passo falso in Europa League in casa dello Slavia Praga, unica rivale per il passaggio del turno diretta agli ottavi, e restituendo ai cechi il 2-0 ottenuto all'Olimpico ha riaperto la corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Ora tutto si deciderà nelle rispettive sfide contro il Servette e lo Sheriff.

Altre sfide della serata

Rino Gattuso alla guida del Marsiglia e Roberto De Zerbi in panchina al Brighton fanno il pieno di punti nella quarta giornata del girone B di Europa League e sono entrambi vicini alla qualificazione.

Ajax – Brighton 0-2 UEFA Europa League, Groupe B, Matchday 4 09.11.2023

L'Om ha vinto 2-0 in casa dell'Aek Atene, portandosi in testa alla classifica con otto punti, mentre la squadra di Premier si è imposta con lo stesso punteggio ad Amsterdam, relegando all'ultimo posto un Ajax ormai alla deriva.

Nel finale della partita in terra azera, il Leverkusen di Xhaka si è qualificato per la fase a eliminazione diretta di Europa League.