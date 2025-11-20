  1. Clienti privati
Concorso Champions League Vinci due biglietti con inclusi viaggio e hotel per il big match Inter-Liverpool!

Jan Arnet

20.11.2025

Vinci due biglietti per Inter-Liverpool.
Vinci due biglietti per Inter-Liverpool.
fussballreisen.com

L'Inter, con i due giocatori svizzeri Sommer e Akanji, affronterà il Liverpool il 9 dicembre 2025: blue Sport e fussballreisen.com vi inviano a San Siro per il big match di Champions League tra i nerazzurri e i Reds.

Redazione blue Sport

20.11.2025, 14:03

Il prezzo

blue Sport e fussballreisen.com mettono in palio due biglietti premium (1ª categoria) per la sesta partita della fase campionato di UEFA Champions League tra Inter e Liverpool, martedì 9 dicembre 2025 a Milano.

Il premio comprende: viaggio in treno da/per Zurigo a Milano e pernottamento presso l'UNA Hotels Galles Milano **** (camera doppia con prima colazione). Il viaggio di andata si svolge martedì 9 dicembre 2025, quello di ritorno mercoledì 10 dicembre 2025.

Partecipa qui!

Inviando il modulo, accetti le condizioni di partecipazione.

Il premio

  • 2 biglietti premium (prima categoria) per la sesta partita della fase campionato di UEFA Champions League Inter VS Liverpool il 9 dicembre 2025 a Milano
  • 1 pernottamento per 2 persone presso UNA Hotels Galles Milano **** (camera doppia con prima colazione)
  • Viaggio in treno per 2 persone da/per Zurigo a Milano
  • Il termine ultimo per la partecipazione è domenica 30 novembre, alle 23:59. I vincitori saranno avvisati personalmente
  • Le condizioni di partecipazione si accettano inviando il modulo come da bando di concorso (sopra).
  • Il viaggio in treno e la sistemazione in albergo sono sponsorizzati da fussballreisen.com. I biglietti per le partite sono forniti da blue Sport
Mostra di più

Condizioni generali di partecipazione

Il termine ultimo per le iscrizioni è domenica 30 novembre 2025, alle 23:59. I vincitori saranno informati personalmente.

La partecipazione al concorso è gratuita e senza obbligo di acquisto. Il concorso è aperto alle persone fisiche residenti in Svizzera che abbiano compiuto 18 anni.

È consentita una sola partecipazione al concorso per persona. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i loro parenti del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment AG, di Entertainment Programm AG, dei rivenditori e degli agenti autorizzati blue, nonché di tutti i partner incaricati del concorso.

blue Entertainment AG si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal concorso senza indicarne i motivi. I vincitori saranno avvisati per iscritto o per telefono e accettano di essere menzionati per nome in relazione al concorso nelle pubblicazioni, sul sito web e sui canali social di blue Sport (blue Entertainment AG) e sulla piattaforma online blue News.

Con l'iscrizione al concorso, i partecipanti accettano che i loro dati personali possano essere memorizzati, elaborati e utilizzati per scopi pubblicitari e di marketing da blue Entertainment AG e fussballreisen.com. blue Sport e fussballreisen.com si impegnano a trattare con cura i dati ottenuti in relazione all'organizzazione del concorso e a gestirli in conformità alle disposizioni di legge sulla protezione dei dati.

Non verrà avviata alcuna corrispondenza in merito al concorso. Sono esclusi i ricorsi legali. Non è possibile il pagamento in contanti o lo scambio dei premi del concorso. Il viaggio in treno e la sistemazione in albergo sono forniti da fussballreisen.com, i biglietti per le partite da blue Sport.

Condizioni generali di viaggio

  • I partecipanti devono avere almeno 18 anni
  • I partecipanti devono essere in possesso di documenti di viaggio validi
  • I partecipanti devono controllare le date prima di iscriversi e garantire di essere in grado di viaggiare nei giorni indicati
Mostra di più

Video

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Ripercorriamo l'incredibile carriera di King Roger.

17.11.2025

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

Sarazzin: «Ora ho bisogno del tempo per prendermi cura di me stesso»

17.11.2025

Sci, le ambizioni delle donne

Sci, le ambizioni delle donne

17.11.2025

Il ritratto di Marco Odermatt

Il ritratto di Marco Odermatt

17.11.2025

Più video