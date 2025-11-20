Vinci due biglietti per Inter-Liverpool. fussballreisen.com

L'Inter, con i due giocatori svizzeri Sommer e Akanji, affronterà il Liverpool il 9 dicembre 2025: blue Sport e fussballreisen.com vi inviano a San Siro per il big match di Champions League tra i nerazzurri e i Reds.

Redazione blue Sport Jan Arnet

blue Sport e fussballreisen.com mettono in palio due biglietti premium (1ª categoria) per la sesta partita della fase campionato di UEFA Champions League tra Inter e Liverpool, martedì 9 dicembre 2025 a Milano.

Il premio comprende: viaggio in treno da/per Zurigo a Milano e pernottamento presso l'UNA Hotels Galles Milano **** (camera doppia con prima colazione). Il viaggio di andata si svolge martedì 9 dicembre 2025, quello di ritorno mercoledì 10 dicembre 2025.

Il premio 2 biglietti premium (prima categoria) per la sesta partita della fase campionato di UEFA Champions League Inter VS Liverpool il 9 dicembre 2025 a Milano

1 pernottamento per 2 persone presso UNA Hotels Galles Milano **** (camera doppia con prima colazione)

Viaggio in treno per 2 persone da/per Zurigo a Milano

Il viaggio in treno e la sistemazione in albergo sono sponsorizzati da fussballreisen.com. I biglietti per le partite sono forniti da blue Sport Mostra di più

Condizioni generali di partecipazione

Il termine ultimo per le iscrizioni è domenica 30 novembre 2025, alle 23:59. I vincitori saranno informati personalmente.

La partecipazione al concorso è gratuita e senza obbligo di acquisto. Il concorso è aperto alle persone fisiche residenti in Svizzera che abbiano compiuto 18 anni.

È consentita una sola partecipazione al concorso per persona. Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti e i loro parenti del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment AG, di Entertainment Programm AG, dei rivenditori e degli agenti autorizzati blue, nonché di tutti i partner incaricati del concorso.

blue Entertainment AG si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal concorso senza indicarne i motivi. I vincitori saranno avvisati per iscritto o per telefono e accettano di essere menzionati per nome in relazione al concorso nelle pubblicazioni, sul sito web e sui canali social di blue Sport (blue Entertainment AG) e sulla piattaforma online blue News.

Con l'iscrizione al concorso, i partecipanti accettano che i loro dati personali possano essere memorizzati, elaborati e utilizzati per scopi pubblicitari e di marketing da blue Entertainment AG e fussballreisen.com. blue Sport e fussballreisen.com si impegnano a trattare con cura i dati ottenuti in relazione all'organizzazione del concorso e a gestirli in conformità alle disposizioni di legge sulla protezione dei dati.

Non verrà avviata alcuna corrispondenza in merito al concorso. Sono esclusi i ricorsi legali. Non è possibile il pagamento in contanti o lo scambio dei premi del concorso. Il viaggio in treno e la sistemazione in albergo sono forniti da fussballreisen.com, i biglietti per le partite da blue Sport.