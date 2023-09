0:47 Gagne 2 billets pour le «Clásico» entre le Barça et le Real Madrid blue Sport et Jeep t’invitent toi et la personne de ton choix le week-end du 28/29 octobre au Stade olympique de Barcelone, pour ce premier duel entre les deux monstres sacrés de LaLiga.

Un messaggio per tutti i fan del calcio spagnolo: con noi potete vincere dei biglietti per seguire «El Clásico» dal vivo! blue Sport e Jeep ti portano, insieme a un accompagnatore a tua scelta, a Barcellona nello Stadio Olimpico, il 28-29 ottobre 2023 per il primo scontro della stagione tra i due giganti spagnoli.

Il primo premio

blue Sport, in collaborazione con Jeep, mette in palio due biglietti (1ª categoria) per «El Clásico» del LaLiga tra il Barcellona e il Real Madrid (11ª giornata) il 28/29 ottobre 2023 (la data esatta della partita sarà confermata più avanti). Il premio principale include: un pernottamento in una camera doppia dell'hotel Colon Barcelona a quattro stelle, inclusa la colazione, nonché voli da Zurigo o Ginevra (andata e ritorno). Inoltre, al vincitore verrà messo a disposizione un nuovo Jeep Avenger completamente elettrico come servizio navetta per l'aeroporto.

Il secondo premio

Oltre al premio principale, tra tutti gli altri partecipanti saranno estratti due voucher per Jeep® Offroad Territory presso il TCS di Hinwil o Lignières. Un'esperienza di guida indimenticabile è garantita.

Partecipate!

Il termine ultimo di partecipazione è domenica 15 ottobre 2023, alle 23:59. I vincitori saranno notificati personalmente.

In breve 2 biglietti (prima categoria) per «El Clásico» fra Barcellona e Real Madrid de LALIGA del 28/29 ottobre 2023 (data esatta della partita ancora da stabilire).

1 notte in camera doppia all' Hotel Colon Barcelona 4 stelle con colazione e voli da Zurigo o Ginevra (andata e ritorno). Navetta per l'aeroporto (con la nuova Jeep Avenger completamente elettrica e guida autonoma). Maggiori informazioni sono disponibili nelle condizioni di partecipazione e di viaggio.

1 navetta per l'aeroporto (con la nuova Jeep Avenger completamente elettrica). Maggiori informazioni sono disponibili nelle condizioni di partecipazione e di viaggio.

Secondo premio: 2 voucher per il 2 voucher per il Jeep Offroad Territory Mostra di più

Tutti i premi sono organizzati e sponsorizzati da blue Sport in associazione con Jeep e fussballreisen.com.

Condizioni di partecipazione e di viaggio

Primo premio

Blue Sport e Jeep mettono in palio due biglietti per l'11ª giornata della LALIGA EA SPORTS tra il Barcellona e il Real Madrid il 28/29 ottobre 2023 (la data esatta della partita non è ancora stata fissata) a Barcellona.



Il premio principale include: un pernottamento di una notte in una camera doppia presso l'hotel a quattro stelle Colon Barcelona, colazione inclusa, e i voli da Zurigo o Ginevra (andata e ritorno). Inoltre, al vincitore verrà fornito un nuovo Jeep Avenger completamente elettrico come servizio navetta per l'aeroporto. Il veicolo verrà consegnato il giorno prima del volo, consentendo al vincitore di guidare personalmente all'aeroporto. L'automobile verrà parcheggiata all'aeroporto. Dopo il viaggio, il vincitore tornerà a casa con il Jeep Avenger. Il veicolo verrà successivamente ritirato da Jeep.

Informazioni aggiuntive:

--> Nella stagione 2023/24, a causa dei lavori di ristrutturazione al Camp Nou, i blaugrana giocheranno le partite casalinghe allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Barcellona.

--> A dipendenza del giorno in cui verrà fissata la partita, 28 o il 29 ottobre 2023, il pernottamento potrebbe aver luogo in un altro hotel. Il vincitore sarà informato di conseguenza.

Secondo premio

Oltre al premio principale, tra tutti gli altri partecipanti saranno estratti due voucher per Jeep® Offroad Territory presso il TCS di Hinwil o Lignières.

Il termine ultimo di partecipazione è fissato a domenica 15 ottobre 2023, alle 23:59. I vincitori saranno informati personalmente.

Condizioni generali di partecipazione

La partecipazione a questo concorso è gratuita e senza obbligo di acquisto. Possono partecipare tutte le persone residenti in Svizzera che hanno almeno 18 anni di età. È consentita una sola iscrizione per persona. Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori e i familiari del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment AG, di Entertainment Programm AG e dei rivenditori e agenti blue, nonché tutti gli altri partner di questo concorso.

Blue Entertainment AG si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal concorso senza indicarne i motivi. I vincitori saranno informati per iscritto o per telefono e accettano che il loro nome sia menzionato nelle pubblicazioni sui siti web di blue Sport (blue Entertainment AG).

Prendendo parte a questo concorso, i partecipanti accettano che i loro dati personali vengano memorizzati, elaborati e utilizzati a fini pubblicitari e di marketing da blue Entertainment AG e Jeep. blue Sport e Jeep si impegnano a trattare con cura i dati raccolti nell'ambito dell'organizzazione di questo concorso e a elaborarli in conformità alle correnti disposizioni di legge sulla protezione dei dati.

Non è possibile ottenere l’equivalente dei premi in contanti né scambiarli. Non viene tenuta alcuna corrispondenza in merito al concorso. È escluso il ricorso alle vie legali. Il termine ultimo di partecipazione è fissato a domenica 15 ottobre 2023, alle 23:59.