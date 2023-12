0:42 Gagne 2 billets VIP, voyage et hôtel compris, pour le derby d’Italie entre l’Inter et la Juve Vivez le derby d’Italie de l’intérieur ! blue Sport et fussballreisen.com vous proposent un concours exceptionnel. Assistez au match de Serie A entre l’Inter et la Juventus en début février 2024 au San Siro.

Attenzione a tutti i fan del calcio italiano: all'inizio di febbraio 2024 blue Sport e fussballreisen.com inviano voi e un accompagnatore a vostra scelta a Milano, nel leggendario Stadio San Siro per l'esplosivo duello di Serie A tra i due pesi massimi.

Il prezzo

blue Sport, in collaborazione con fussballreisen.com, mette in palio due biglietti VIP per il «Derby d'Italia» di Serie A tra l'Inter e la Juventus, valido per la 23esima giornata, allo Stadio San Siro, il 3-4 febbraio 2023 (data esatta ancora da definire). Il prezzo comprende: due pernottamenti in camera doppia presso il NYX Hotel Milan 4 stelle con colazione e viaggio in treno (andata e ritorno). Il periodo di viaggio va da sabato 3 febbraio (andata) a lunedì 5 febbraio (ritorno).

Il pacchetto VIP/Hospitality comprende: due posti nell'ORANGE SKYLOUNGE HOSPITALITY, due posti VIP nel blocco 168/170 (comode poltrone imbottite con monitor integrato), biglietti elettronici ufficiali personalizzati, accesso alla Black&Blue Lounge, catering prima della partita e nell'intervallo.

Partecipa qui!

In breve 1 x 2 biglietti VIP per il «Derby d'Italia» Inter vs. Juventus (23esima giornata di Serie A) il 3-4 febbraio 2024 a Milano (data esatta della partita ancora da definire).

2 notti in camera doppia al NYX Hotel Milan , 4 stelle, con prima colazione e viaggio di andata e ritorno in treno.

Il termine ultimo di partecipazione è domenica 21 gennaio 2024, alle 23:59 . I vincitori saranno informati personalmente.

Le condizioni di partecipazione si accettano partecipando al concorso qui di seguito. Mostra di più

Per partecipare al concorso ed accettare le condizioni di partecipazione vi preghiamo di spuntare la casella.



Tutti i premi sono forniti e sponsorizzati da fussballreisen.com.

Condizioni generali di partecipazione

La partecipazione a questo concorso è gratuita e senza obbligo di acquisto. Possono partecipare tutte le persone residenti in Svizzera che hanno almeno 18 anni di età. È consentita una sola iscrizione per persona. Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori e i familiari del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment AG, di Entertainment Programm AG e dei rivenditori e agenti blue, nonché tutti gli altri partner di questo concorso.

Blue Entertainment AG si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal concorso senza indicarne i motivi. I vincitori saranno informati per iscritto o per telefono e accettano che il loro nome sia menzionato nelle pubblicazioni e sui siti web di blue Sport (blue Entertainment AG).

Prendendo parte a questo concorso, i partecipanti accettano che i loro dati personali vengano memorizzati, elaborati e utilizzati a fini pubblicitari e di marketing da blue Entertainment AG e fussballreisen.com.

blue Sport e fussballreisen.com si impegnano a trattare con cura i dati raccolti nell'ambito dell'organizzazione di questo concorso e a elaborarli in conformità alle correnti disposizioni di legge sulla protezione dei dati.

Non è possibile ottenere l’equivalente dei premi in contanti né scambiarli. Non viene tenuta alcuna corrispondenza in merito al concorso. È escluso il ricorso alle vie legali.

Il termine ultimo di partecipazione è fissato a domenica 21 gennaio 2024, alle 23:59.