Calcio Vincono sia Thun che San Gallo

16.12.2025 - 22:47

Thun
Thun
occasione per conquistare tre importantissimi punti.

16.12.2025, 22:47

16.12.2025, 22:48

Impegnato contro il fanalino di coda Winterthur, il Thun ha sfruttato al meglio l’ Alla Schuetzenwiese i bernesi si sono imposti per 4-1, salendo a quota 37 punti. Alle reti di Meichtry, Rastoder, Roth e Ibayi ha risposto solamente Hunziker per gli zurighesi, rimasti peraltro in 10 dal 26'. In campo contro il Sion, il San Gallo ha invece superato i vallesani (rimasti fermi a 27 punti come il Lugano) grazie al 3-1 maturato al kybunpark. I biancoverdi restano a -3 dal Thun e staccano così l'YB di cinque lunghezze.

