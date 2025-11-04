Gil Zufferey Imago

Esordio vincente per la Svizzera ai Mondiali U17 in Qatar. Impegnati all'Aspire Zone di Doha, i rossocrociati sono riusciti a imporsi 4-1 sulla Costa d'Avorio.

SwissTXT Swisstxt

Ad aprire le marcature è stato capitan Zufferey, che al 12' ha trafitto un non impeccabile Kouassy.

Sulla spinta del gol, la Nati ha trovato il raddoppio prima della pausa con Llukes, rapido a riscattare l'errore dal dischetto arrivando per primo sulla ribattuta.

Nella seconda frazione, le reti di Koloto e Stiel hanno chiuso i giochi. La Svizzera è ora attesa dall'impegno di venerdì contro la Corea del Sud.