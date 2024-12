Vittoria storica del Lugano a Varsavia. Croci-Torti: «La città e i tifosi devono essere orgogliosi»

Legia Varsavia – Lugano 1:2 UEFA Conference League // Matchday 5 // Saison 24/25 12.12.2024

Impresa del Lugano che è andato a espugnare in rimonta il campo del Legia Varsavia per 2-1 assicurandosi matematicamente la presenza almeno nei playoff di primavera.

La vittoria in rimonta del Lugano contro il Legia Varsavia per 2-1 è un risultato che ha permesso ai ticinesi di raggiungere i polacchi a quota 12 punti nel girone.

Questo successo ha garantito matematicamente al Lugano almeno la partecipazione ai playoff primaverili. L'accesso diretto agli ottavi sarà da difendere nell'ultimo incontro a Thun contro il Pafos. Un punto dovrebbe bastare.

Croci-Torti ha apportato diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato, inserendo il portiere Saipi e avanzando Bottani in attacco, oltre a modificare tutta la fascia sinistra.

Nonostante il Legia fosse imbattuto e a punteggio pieno, i bianconeri hanno giocato senza timori, ma hanno subito il gol dell'1-0 su un errore difensivo. Tuttavia, i ticinesi hanno reagito e pareggiato con un colpo di testa del capitano, Bottani.

Nella seconda metà, il Lugano ha optato per un gioco di contropiede, aspettando il momento giusto per attaccare. Così al 74esimo Hajdari ha segnato su una respinta del portiere polacco.

Alla fine i primi della classe in Svizzera hanno controllato facilmente il vantaggio, impedendo al Legia di recuperare.

Hai microfoni della «RSI», a fine partita, alcuni dei protagonisti hanno espresso la loro soddisfazione per una vittoria storica, che avvicina il club sottocenerino agli ottavi di finale di un torneo continentale, e sarebbe la prima volta.

Bottani: «Abbiamo giocato davvero bene cono la palla»

«Sono bellissime partite, è un piacere giocare in uno stadio così e ti dà una carica in più. Questo ci motiva anche per le prossime partite. Abbiamo lottato su ogni pallone, ma non ci si può rilassare e abbassare la guardia», ha detto il capitano, che ha così analizzato la sfida.

«Abbiamo giocato davvero bene con la palla. Per loro è stato complicato, perché puntavano a giocare in contropiede, ma noi siamo stati bravi».

Croci-Torti: «Ci manca un punto solo»

«Manca ancora un punto, nella mia testa passa solo questo. Sono orgoglioso. Anche la città e i tifosi lo devono essere. Hanno giocato con personalità, hanno fatto qualcosa di speciale. La rimonta mi piace: andare sotto e avere la forza per non mollare. Sono davvero orgoglioso», ha ribadito il tecnico dei bianconeri sempre ai microfoni della «RSI».

Sul rinnovo del contratto che ancora non c'è, il mister taglia corto, ma con serenità: «Nella mia testa c'è solo il Lugano. C'è la volontà dalle due parti, ma giocando così spesso è difficile concentrarsi anche su altre cose. Troveremo, tra una settimana, anche il tempo per parlare di questo».

Zanotti: «Percorso importante finora»

Zanotti commenta l'importante vittoria così: «È stata una grande partita, frutto dell'esperienza. Abbiamo giocato con personalità, con e senza palla. Non solo oggi, ma abbiamo fatto un percorso importante fino a ora».

Belhadj: «Siamo pronti per le prossime due partite»

«Sono felice, abbiamo dato il nostro massimo. Siamo pronti per le prossime due partite, ma dobbiamo rimanere concentrati», ha detto il tunisino, da quattro stagioni in riva al Ceresio.