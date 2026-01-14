Deviazione sfortunata di Ayé freshfocus

la SL è ripartita dopo la pausa natalizia con un divario parecchio netto tra il 6o posto dell'YB e il 7o occupato dai losannesi.

SwissTXT Swisstxt

Grazie alla vittoria per 1-0 del Losanna nel derby del Lemano e quella per 2-0 del Sion sul Winterthur – recuperi della 18a giornata – La formazione di Zeidler ha costruito il successo sui cugini sfruttando l’espulsione di Miguel al 37’ e segnando con Fofana al 64’. È' stato toccante il minuto di silenzio prima di Sion-Winterthur, con i vallesani che hanno saputo regalare alla propria gente 3 punti grazie ai gol di Boteli e Chouaref.