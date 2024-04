Capolista

Dopo essersi annullati a vicenda domenica scorsa, Arsenal e Manchester City hanno subito ritrovato la vittoria in Premier.

Swisstxt

I Gunners hanno sistemato il Luton per 2-0 e così facendo ritrovano la vetta del campionato, in attesa del match del Liverpool di giovedì. I Citizens hanno invece battuto 4-1 l'Aston Villa grazie in particolare a una tripletta di Foden.

Swisstxt