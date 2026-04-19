Juventus-Bologna Imago

La Juventus ha battuto 2-0 il Bologna nella 33a giornata di Serie A e ha allungato a +5 su Como e Roma nella corsa a un biglietto per la prossima Champions League.

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I bianconeri hanno dominato l'incontro e segnato una volta per tempo, con David e Thuram, contro la squadra di Freuler e Sohm, entrambi titolari. Il Milan dal canto suo si è imposto 1-0 a Verona con un gol di Rabiot al 41' e ha raggiunto il Napoli al secondo posto a quota 66 punti, a -12 dall'Inter quando mancano cinque turni. L'Hellas, così come il Pisa, sembra ormai condannato alla retrocessione.