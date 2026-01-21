Bodø/Glimt – Manchester City 3:1 UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26 20.01.2026

Il Bodø/Glimt travolge il Manchester City. Ci sarà ora un grande terremoto a livello tecnico nella squadra inglese da un miliardo di euro?

Il Manchester City è in crisi: alla sconfitta nel derby contro lo United ha fatto seguito l'imbarazzo per la partita persa contro il Bodø/Glimt in Champions League.

L'allenatore Pep Guardiola attribuisce la colpa del brutto momento alle numerose assenze.

Nel frattempo, in rete si rincorrono le voci di un'immediata partenza del catalano. Mostra di più

C'è una grande sorpresa nella fase a gironi della Champions League all'inizio del penultimo turno. Il grande Manchester City è stato sconfitto per 3:1 dai norvegesi del Bodø/Glimt.

Ancora una volta, la difesa traballante dei Citizens è stata protagonista. Ma anche l'allenatore Pep Guardiola sta diventando sempre più un problema. Perché le cose non stanno andando affatto bene per i dominatori di lunga data del calcio inglese.

La squadra ha perso 2-0 in campionato lo scorso fine settimana dopo una prestazione altrettanto poco ispirata contro gli acerrimi rivali dello United e si trova già a sette punti dalla capolista Arsenal.

Poi è arrivato l'imbarazzante sconfitta per 3 a 1 contro il Bodø/Glimt. Il giornalista e presentatore britannico Richard Keys ha così diffuso un'indiscrezione che suscita stupore: «Guardiola se ne andrà comunque alla fine dell'anno. Questo è sicuro. Se ne andrà. Ma non escludete che possa andarsene già questa settimana». Lo si legge sulDaily Maile su altri media inglesi.

«Molte cose sono andate contro di noi dal nuovo anno»

Lo stesso catalano però , a dicembre, non si è detto favorevole a una mossa del genere: «Sono felice qui, voglio restare qui». Il contratto del 55enne, giova ricordarlo, è ancora valido fino all'estate del 2027.

Ma da quella dichiarazione sono successe molte cose: «Molte cose sono andate contro di noi dal nuovo anno», ha detto Pep dopo la partita di martedì in Norvegia.

«È un periodo difficile in termini di risultati. Tutto sembra andare un po' contro di noi». L'allenatore dà la colpa soprattutto alle numerose assenze. «Siam in questa situazione perché mi mancano molti giocatori importanti».

Tra gli altri, Ruben Dias, John Stones e Josko Gvardiol mancano tre giocatori fissi in difesa. Anche a centrocampo mancano diversi titolari, tra cui Mateo Kovacic, Matheus Nunes e Nico Gonzalez.

500 milioni di euro per i trasferimenti - 0 titoli

Guardiola non può però lamentarsi della mancanza di investimenti. Includendo la finestra di trasferimento invernale dello scorso anno, il City ha speso più di 500 milioni di euro per nuovi trasferimenti in un solo anno solare.

Dalla vittoria del campionato e della Supercoppa inglese un anno e mezzo fa, i Citizens sono in attesa di un trofeo.

Solo quest'inverno, i catalani hanno accolto due trasferimenti per un valore complessivo di quasi 100 milioni di euro: la stella d'attacco Antoine Semenyo (circa 75 milioni di euro) e il difensore Marc Guéhi (circa 25 milioni di euro).

Tuttavia, Semenyo e Guéhi potranno essere tesserati solo per la fase a eliminazione diretta della Champions League.