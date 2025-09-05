Parata

Con ancora 4 giorni di mercato a disposizione, il Lugano potrebbe mettere a segno degli ultimi colpi.

SwissTXT Swisstxt

Stando al «Blick», il rinforzo per la porta bianconera potrebbe essere David von Ballmoos, finito in panchina all'YB.

Altre voci, provenienti stavolta dagli Stati Uniti, vorrebbero l’arrivo sul Ceresio dell’italiano Claudio Cassano dalla seconda squadra dei Chicago Fire.

L’ala/trequartista 22enne ha disputato 20 partite negli USA mettendo a referto 10 reti e 10 assist, mentre in precedenza ha disputato una stagione e mezza in Serie B con il Cittadella (4 gol e 3 assist in 40 partite).