  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio-mercato In arrivo dall'YB al Lugano Von Ballmoos?

Swisstxt

5.9.2025 - 15:29

Parata
Parata

Con ancora 4 giorni di mercato a disposizione, il Lugano potrebbe mettere a segno degli ultimi colpi.

SwissTXT

05.09.2025, 15:29

05.09.2025, 15:57

Stando al «Blick», il rinforzo per la porta bianconera potrebbe essere David von Ballmoos, finito in panchina all'YB.

Altre voci, provenienti stavolta dagli Stati Uniti, vorrebbero l’arrivo sul Ceresio dell’italiano Claudio Cassano dalla seconda squadra dei Chicago Fire.

L’ala/trequartista 22enne ha disputato 20 partite negli USA mettendo a referto 10 reti e 10 assist, mentre in precedenza ha disputato una stagione e mezza in Serie B con il Cittadella (4 gol e 3 assist in 40 partite).

I più letti

Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
Un lutto colpisce la famiglia reale britannica: «Profonda tristezza»
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
In crociera per sempre per «soli» 82'000 franchi: ora è possibile con un pass speciale

Video 

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

LALIGA | 3ème journée | Saison 25/26

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

Rayo Vallecano - Barcelona 1-1

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Più video

Altre notizie

Calcio. Tre sudamericane si qualificano per i Mondiali 2026. L'ultima di Messi con la Nazionale in Argentina?

CalcioTre sudamericane si qualificano per i Mondiali 2026. L'ultima di Messi con la Nazionale in Argentina?

Calcio. Verso i Mondiali 2026, Germania sorpresa dalla Slovacchia

CalcioVerso i Mondiali 2026, Germania sorpresa dalla Slovacchia

Calcio. Verso i Mondiali 2026, Yakin: «Ora si fa sul serio». Ndoye: «Non sento la pressione»

CalcioVerso i Mondiali 2026, Yakin: «Ora si fa sul serio». Ndoye: «Non sento la pressione»