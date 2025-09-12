Mattia Croci-Torti Ti-Press

Mattia Croci-Torti non ha voluto svelare chi difenderà la porta del Lugano nella sfida di San Gallo, ma il mister bianconero è sembrato avere le idee decisamente in chiaro.

SwissTXT Swisstxt

«Ho una gerarchia in testa, ma non ve la posso ancora dire perché semplicemente non ho ancora parlato con Saipi e Von Ballmoos. Chi va in porta domani sarà il titolare? Assolutamente sì», ha dichiarato l'allenatore ticinese.

«Durante il mercato è stato difficile, – ha ammesso il Crus – ma adesso non ci sono più distrazioni, né scuse: i giocatori rimasti devono mettere il focus sul Lugano e ricominciare a pedalare».