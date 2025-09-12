  1. Clienti privati
Il Crus ha le idee chiare Von Ballmoos o Saipi in porta nella sfida di San Gallo?

Swisstxt

12.9.2025 - 16:12

Mattia Croci-Torti
Mattia Croci-Torti
Ti-Press

Mattia Croci-Torti non ha voluto svelare chi difenderà la porta del Lugano nella sfida di San Gallo, ma il mister bianconero è sembrato avere le idee decisamente in chiaro.

SwissTXT

12.09.2025, 16:12

12.09.2025, 16:31

«Ho una gerarchia in testa, ma non ve la posso ancora dire perché semplicemente non ho ancora parlato con Saipi e Von Ballmoos. Chi va in porta domani sarà il titolare? Assolutamente sì», ha dichiarato l'allenatore ticinese.

«Durante il mercato è stato difficile, – ha ammesso il Crus – ma adesso non ci sono più distrazioni, né scuse: i giocatori rimasti devono mettere il focus sul Lugano e ricominciare a pedalare».

