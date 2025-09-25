David von Ballmoos Ti-Press

Una vita con la maglia dell'YB, con cui ha vinto tutto, e ora una nuova avventura a Lugano.

David von Ballmoos ha già disputato un paio di partite in bianconero ma solo giovedì è stato presentato alla stampa. «Da tempo il Lugano sta facendo un ottimo lavoro – ha spiegato il portiere – fin dall’inizio ho capito che qui potevo dare il mio contributo. Titolare? Nessuna garanzia. Capisco la situazione di Saipi perché l'ho vissuta pure io, quindi ci sosteniamo a vicenda».

«Dicono sempre che a Berna siamo lenti, ma qui a Lugano vedo la gente meno stressata, ti senti subito a tuo agio», ha scherzato l'ex YB.