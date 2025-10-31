  1. Clienti privati
Super League Tegola Lugano, Von Ballmoos rischia un lungo stop

Swisstxt

31.10.2025 - 17:54

David von Ballmoos
David von Ballmoos
freshfocus

L'infortunio di David von Ballmoos è più serio di quanto sperato.

SwissTXT

31.10.2025, 17:54

31.10.2025, 17:57

Il portiere del Lugano, che ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra contro il Lucerna rischia infatti, secondo le informazioni raccolte da Omar Gargantini, di dover restare ai box fino alla fine di quest’anno.

Lugano svantaggiato?. Dopo la vittoria col Lucerna Croci-Torti critica aspramente il calendario della Super League

Lugano svantaggiato?Dopo la vittoria col Lucerna Croci-Torti critica aspramente il calendario della Super League

Di sicuro il 30enne bernese non sarà a disposizione di Mattia Croci-Torti fino alla pausa delle Nazionali di metà novembre.

A difendere i pali bianconeri, nelle prossime due impegnative sfide con San Gallo e Basilea, tornerà dunque dopo due mesi Amir Saipi.

