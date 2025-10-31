L'infortunio di David von Ballmoos è più serio di quanto sperato.
Il portiere del Lugano, che ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra contro il Lucerna rischia infatti, secondo le informazioni raccolte da Omar Gargantini, di dover restare ai box fino alla fine di quest’anno.
Di sicuro il 30enne bernese non sarà a disposizione di Mattia Croci-Torti fino alla pausa delle Nazionali di metà novembre.
A difendere i pali bianconeri, nelle prossime due impegnative sfide con San Gallo e Basilea, tornerà dunque dopo due mesi Amir Saipi.