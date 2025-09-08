  1. Clienti privati
Calcio-mercato Von Ballmoos difenderà la porta del Lugano

Swisstxt

8.9.2025 - 15:21

David von Ballmoos
David von Ballmoos
freshfocus

David von Ballmoos è un nuovo giocatore del Lugano. I bianconeri hanno ufficializzato il suo arrivo in prestito dallo Young Boys fino a fine stagione con opzione di riscatto.

SwissTXT

08.09.2025, 15:21

08.09.2025, 15:43

A Cornaredo il portiere porterà quindi un po' di concorrenza ad Amir Saipi.

Il 30enne, prodotto bernese, ha disputato 263 incontri in 8 stagioni con lo Young Boys in tutte le competizioni, conquistando 6 titoli e 2 Coppe.

Secondo l'esperto di mercato Nicolò Schira dovrebbe essere fatta anche per l'arrivo di Claudio Cassano, trequartista 22enne in provenienza dalla seconda squadra dei Chicago Fire.

