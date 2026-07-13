La Nazionale svizzera ha sfiorato l'impresa contro i campioni del mondo in carica dell'Argentina, ma ha comunque scritto la storia qualificandosi per i quarti di finale. Tuttavia, non tutti i giocatori tornano a casa da vincitori. Ecco i voti del torneo in base alle ambizioni, alle aspettative e alle prestazioni.

Nonostante l'amara sconfitta contro l'Argentina, la Nati ha avuto molti motivi per festeggiare ai Mondiali.

Hanno scritto la storia I voti dei giocatori della Nazionale ai Mondiali: chi ha convinto e chi ha deluso?

Posizione Portiere Gregor Kobel Voto della redazione 5 C'è sempre quando serve. Come, ad esempio, nella storica vittoria agli ottavi di finale ai rigori contro la Colombia, dove ha parato in modo miracoloso il tiro di Hernandez. Mostra ancora qualche debolezza nelle fasi di uscita, ma ha disputato un ottimo torneo.

Posizione Portiere Yvon Mvogo Secondo in gerarchia dopo Kobel, non ha giocato nemmeno un minuto e quindi non può essere valutato.

Posizione Portiere Marvin Keller Terzo nella gerarchia dei portieri e tra i pali solo durante gli allenamenti. Non può essere valutato.

Posizione Difensore Manuel Akanji Voto della redazione 5 Migliora di partita in partita. O, in altre parole: più gli avversari sono forti, meglio gioca e meno errori commette. Il capitano della difesa ha disputato un ottimo Mondiale.

Posizione Difensore Aurèle Amenda È l'unico giocatore di movimento a non aver giocato. Anche se probabilmente non si aspettava di trovare molto spazio, questo giovane talento difensivo di 22 anni non può che essere deluso per non essere sceso in campo nemmeno un minuto. I Mondiali sono stati praticamente un banco di prova: il futuro sembra appartenergli. Non è possibile valutarlo.

Posizione Difensore Eray Cömert Voto della redazione 4 Deve aspettare praticamente fino all’ultimo secondo per poter giocare. Yakin lo manda in campo durante la battaglia difensiva contro l'Argentina, con la squadra in inferiorità numerica nei tempi supplementari. Non può fare nulla sui gol subiti.

Posizione Difensore Nico Elvedi Voto della redazione 5,5 Uno dei grandi protagonisti di questi Mondiali. Insieme ad Akanji forma una solida barriera difensiva. La sua prestazione contro la Colombia è stata uno dei momenti più alti del torneo. In quell’occasione, «blue Sport» lo ha definito il miglior difensore centrale del mondo, scrivendo: «Ripulisce l'area e spazza via tutto». Ha disputato un Mondiale da fuoriclasse.

Posizione Difensore Luca Jaquez Voto della redazione 4,5 Ha giocato gli ultimi quattro minuti contro la Bosnia nella seconda partita del girone, poi 74 minuti contro il Canada, prima di dare forfait a causa di lievi problemi muscolari. Il 23enne dimostra di poter diventare in futuro un'alternativa anche nel ruolo di terzino destro. Un solido esordio ai Mondiali.

Posizione Difensore Miro Muheim Voto della redazione 3,5 Il grande sfortunato contro il Qatar, con l'autogol arrivato subito dopo il suo ingresso in campo e poco prima del fischio finale. In seguito è rimasto fuori per quasi tre settimane a causa di un infortunio al polpaccio. È poi subentrato contro la Colombia e l’Argentina. Un torneo sfortunato, ma in caso di ritiro di Rodríguez il futuro sulla fascia sinistra dovrebbe comunque appartenere a lui.

Posizione Difensore Ricardo Rodriguez Voto della redazione 5 Si presenta ai Mondiali senza squadra e dimostra ancora una volta di essere un giocatore estremamente scaltro. Non è il più veloce né il più giovane, ma grazie a un senso della posizione fuori dal comune annulla l'algerino Riyad Mahrez e lo manda simbolicamente in pensione. Un torneo fantastico e un'eccellente lettera di presentazione nella ricerca di una nuova squadra.

Posizione Difensore Denis Zakaria Voto della redazione 5 Gioca in una posizione per lui insolita, quella di terzino destro, e svolge il suo compito alla grande. Offre una prestazione fantastica contro l'Algeria nella prima partita a eliminazione diretta e si conferma su ottimi livelli anche contro la Colombia e l'Argentina. Sicuramente uno dei protagonisti di questo Mondiale.

Posizione Difensore Silvan Widmer Voto della redazione 3,5 È l'unico terzino destro di ruolo della rosa, ma viene schierato in quella posizione soltanto nella seconda partita del girone. Nelle gerarchie è stato superato da Zakaria e anche da Jaquez. Subentrato contro la Colombia, ha svolto bene il suo compito. Tuttavia, quando il ritmo su questo palcoscenico aumenta, Widmer mostra i propri limiti.

Posizione Centrocampista Michel Aebischer Voto della redazione 4,5 Titolare nella partita d'esordio ai Mondiali contro il Qatar, nella quale offre una prestazione eccellente, e contro la Bosnia, perde poi il posto a favore dell'eccezionale Manzambi. Nelle partite decisive resta a guardare: infortunato contro la Colombia, non viene schierato contro l'Argentina.

Posizione Centrocampista Remo Freuler Voto della redazione 5 Corre e dà sempre il massimo: le sue energie sembrano inesauribili. È il coniglietto Duracell del centrocampo svizzero e il braccio destro del comandante Granit Xhaka. Come Rodriguez, è arrivato ai Mondiali senza squadra e, dopo prestazioni del genere, non deve certo preoccuparsi del proprio futuro.

Posizione Centrocampista Ardon Jashari Voto della redazione 3,5 Un minuto contro il Qatar, poi non scende più in campo fino agli ottavi di finale contro la Colombia. Parte titolare alle spalle della punta, ma non riesce mai a entrare davvero in partita e viene sostituito all’intervallo. Subentrato contro l'Argentina, fa decisamente meglio. Una chiusura rassicurante, nulla di più.

Posizione Centrocampista Johan Manzambi Voto della redazione 6 Il mondo del calcio svizzero ne è convinto: con Manzambi, l'Argentina sarebbe stata alla portata della Nati. Ma la stella nascente del Mondiale salta gli ottavi e i quarti di finale a causa di un infortunio. Nella fase a gironi entra due volte dalla panchina, parte una volta titolare, segna tre gol e fornisce anche un assist. Che esordio ai Mondiali per il 20enne! Poi serve un altro assist contro l'Algeria, ma da quel momento una fastidiosa contusione al ginocchio lo mette fuori gioco.

Posizione Centrocampista Noah Okafor Voto della redazione 3 Sicuramente avrebbe voluto che andasse diversamente. Arriva ai Mondiali forte di otto gol in Premier League e dopo un colloquio con l'allenatore Yakin. Ma le cose non decollano. Non viene mai schierato nella fase a gironi. Contro l’Algeria, Yakin lo manda in campo al 71esimo. Nonostante la vittoria, al termine della partita Okafor è così seccato da non voler né festeggiare né parlare con i giornalisti. Di conseguenza, torna a essere soltanto uno spettatore. Invece di ricoprire un ruolo da protagonista, che dal punto di vista calcistico sarebbe sicuramente in grado di svolgere, in questo Mondiale non riesce nemmeno a ritagliarsi un ruolo secondario.

Posizione Centrocampista Fabian Rieder Voto della redazione 4 Entrato dalla panchina contro il Qatar, titolare contro la Bosnia, resta poi in panchina per tutti i 90 minuti contro il Canada. Il suo Mondiale, come le sue prestazioni, è stato molto altalenante. Da sottolineare come renda molto di più al centro, alle spalle degli attaccanti, che sulla fascia. In oltre 300 minuti non ha realizzato né gol né assist. Il suo Mondiale? Discreto.

Posizione Centrocampista Djibril Sow Voto della redazione 4 È veloce e potente. Entra in campo al 72esimo contro la Bosnia insieme a Manzambi e Vargas e, pur restando un po' nell'ombra degli altri due, offre una prestazione convincente. Non riesce però a ripetersi né contro il Canada né contro la Colombia. Ha ancora ampi margini di miglioramento.

Posizione Centrocampista Granit Xhaka Voto della redazione 5 Con le critiche espresse pubblicamente dopo la deludente prestazione nell'amichevole contro l'Australia e l'1-1 all'esordio contro il Qatar, suscita irritazione e fa discutere. Il suo monito, però, si rivela salutare per la squadra e soprattutto per se stesso. Perché non si limita a lamentarsi, ma dà davvero il massimo. A parte qualche piccolo calo, è il pensatore e il motore del centrocampo, il cuore e il cervello della Nazionale.

Posizione Centrocampista Dan Ndoye Voto della redazione 4,5 La sua esplosività è difficilmente eguagliabile. Tuttavia, a causa della scarsa efficacia sotto porta, perde il posto da titolare nella terza partita del girone contro il Canada. Torna nell'undici iniziale nella fase a eliminazione diretta e, da quel momento, segna due gol, diventando il miglior marcatore svizzero del torneo. Ndoye mantiene le promesse.

Posizione Centrocampista Ruben Vargas Voto della redazione 5,5 Un gol e due assist entrando dalla panchina contro la Bosnia, poi un'altra rete contro il Canada. Mantiene quindi i nervi saldi trasformando il rigore decisivo contro la Colombia. Continua a collezionare gol e assist e ha disputato un ottimo Mondiale. Contro l'Argentina, a causa dell’inferiorità numerica, entra in campo soltanto nel finale, ma riesce comunque a mettersi in luce.

Posizione Attaccante Zeki Amdouni Voto della redazione 3,5 Di sicuro anche lui avrebbe immaginato un Mondiale diverso. Tornato in campo appena in tempo dopo un lungo infortunio, gioca 11 minuti contro il Qatar, poi resta fuori nelle due partite successive. Nella fase a eliminazione diretta subentra ogni volta dalla panchina. A parte l'audace conclusione nella serie di rigori contro la Colombia, non riesce quasi mai a mettersi in mostra.

Posizione Attaccante Breel Embolo Voto della redazione 4,5 Luci e ombre. Nella prima partita contro il Qatar si assume le proprie responsabilità e segna dal dischetto l'1-0. Spesso è un combattente solitario in prima linea e deve incassare colpi a non finire. Soprattutto contro la Colombia e l'Argentina ne prende davvero tanti. Cosa rimane? Due gol, due assist, una quantità infinita di duelli e, purtroppo, anche quella ingenua simulazione contro l'Argentina, punita con il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione.

Posizione Attaccante Christian Fassnacht Voto della redazione 4 Yakin concede al giocatore dello YB qualche minuto contro il Canada. Prima e dopo quella partita, però, resta in panchina. Sicuramente avrebbe voluto giocare di più, ma probabilmente non si aspettava molto spazio. Già la sua convocazione nella rosa per i Mondiali era stata una sorpresa.