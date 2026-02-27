Johan Manzambi è il protagonista assoluto della Svizzera contro la Bosnia.
Keystone
La Svizzera fatica a trovare spazi contro una Bosnia combattiva, ma nella ripresa la partita cambia volto. I cambi di Vargas e Manzambi si rivelano decisivi e trascinano la Nazionale al successo per 4-1. Ecco le valutazioni dei singoli.
Posizione
Portiere
Gregor Kobel
Voto della redazione4
Ha poco lavoro da svolgere per gran parte della partita. Quando viene sollecitato, si fa trovare pronto. Sul gol del recupero, però, la sua respinta di pugno lascia qualche dubbio.
Posizione
Difensore
Silvan Widmer
Voto della redazione4
Schierato dal primo minuto al posto di Zakaria, non riesce a lasciare il segno. Alterna imprecisioni tecniche a cross troppo lunghi e fatica anche in alcuni frangenti difensivi.
Posizione
Difensore
Manuel Akanji
Voto della redazione4.5
Decisamente più convincente rispetto alla sfida contro il Qatar, pur con una o due sbavature. Contro di lui Dzeko trova ben pochi varchi e finisce quasi sempre neutralizzato.
Posizione
Difensore
Nico Elvedi
Voto della redazione4.5
Mantiene il sangue freddo anche nelle situazioni più delicate. Nei duelli è quasi impeccabile e sembra avere sempre la meglio sul diretto avversario.
Posizione
Difensore
Ricardo Rodriguez
Voto della redazione4
Prestazione solida del terzino sinistro. Potrebbe però essere più intraprendente in fase offensiva. Molto coinvolto nel gioco, pur con una o due piccole sbavature.
Posizione
Centrocampista
Granit Xhaka
Voto della redazione5.5
Molto più influente rispetto alla partita contro il Qatar. Con la sua visione di gioco e i suoi passaggi intelligenti contribuisce a numerose azioni offensive della Svizzera. Nel finale firma anche il 4-1 su rigore. Una risposta convincente del capitano, molto criticato dopo la gara contro il Qatar.
Posizione
Centrocampista
Remo Freuler
Voto della redazione5
Quando la situazione si fa davvero delicata per la prima volta in difesa, Freuler risponde presente con una provvidenziale scivolata. A centrocampo garantisce equilibrio e dà impulso al gioco svizzero grazie a un'enorme mole di lavoro.
Posizione
Centrocampista
Michel Aebischer
Voto della redazione3.5
Corre molto, ma incide meno rispetto alla partita contro il Qatar. Poco prima dell’intervallo si rende protagonista di un passaggio sbagliato da brividi, che complica non poco la situazione. Dopo la sua sostituzione, però, il gioco della Svizzera ritrova slancio.
Posizione
Centrocampista
Fabian Rieder
Voto della redazione3.5
Parte titolare al posto di Vargas. Recupera qualche buon pallone e distribuisce alcuni passaggi interessanti, ma gli manca la giocata capace di fare la differenza. Non è stata la sua partita migliore.
Posizione
Attaccante
Breel Embolo
Voto della redazione4.5
Praticamente invisibile nel primo tempo, cambia marcia dopo l'intervallo. Nel finale si procura un'espulsione e confeziona l'assist del 2-0.
Posizione
Attaccante
Dan Ndoye
Voto della redazione4
Si rivela una risorsa preziosa. Viene cercato con continuità dai compagni e si rende spesso pericoloso. Ndoye ci prova a più riprese, ma la fortuna non è dalla sua parte. L'inefficacia sotto porta rischia di perseguitarlo anche nei sogni. La sua giocata più spettacolare resta la rovesciata, che però anche se fosse entrata sarebbe stata annullata per fuorigioco.
Posizione
Dal 72° minuto al posto di Rieder
Johan Manzambi
Voto della redazione6
Appena entrato in campo, il giovane ha sbloccato la partita con un freddo tiro al volo in area di rigore. È stato proprio lui, con il recupero del pallone, a dare il via all'azione del gol. Poco dopo ha colpito ancora. Meritatamente eletto «Player of the Match».
Posizione
Dal 72° minuto al posto di Ndoye
Ruben Vargas
Voto della redazione6
Per una volta parte dalla panchina. Forse era proprio quello che ci voleva, perché al suo ingresso Vargas si accende davvero. Partecipa a tre gol: ne propizia uno, serve un assist e va a segno lui stesso. Che bottino!
Posizione
Dal 72° minuto al posto di Aebischer
Djibril Sow
Voto della redazione5
Entra in campo insieme a Manzambi e Vargas. Sono gli altri due a prendersi i riflettori, ma anche Sow lascia il segno: sul 4-1 si procura il rigore.
Posizione
Dall’86° minuto al posto di Widmer
Luca Jaquez
Ha giocato troppo poco per essere valutato.
Posizione
Dall’89° minuto al posto di Embolo
Cedric Itten
Ha giocato troppo poco per essere valutato.
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